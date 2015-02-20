Тюменцев приглашают на фестиваль «Зимние забавы»

В настоящее время гольф в Тюмени завоевывает новых поклонников. Получить навыки игры можно, не только посещая гольф-клубы, но и занимаясь на площадках по месту жительства. Кроме того, в городе реализуется проект «Гольф в школу». Но, так как на дворе зима, актуальными становятся также его направления: Winter-golf, Snow-golf и Ice-golf. Это оздоровительные мероприятия с элементами игры в гольф на полях с уплотненным снегом или на льду. Программы зимнего гольфа включают в себя упражнения с различными видами ударов. Это направление предпочтительно для новичков, так как выполнять удары по мячу на снегу значительно легче, чем на траве. А при отработке техники удара видно, где именно проходит клюшка во время выполнения маха. Несвойственные игре зимний колорит, цветовая гамма поля, климатические условия — не помеха обучению азам классического гольфа, уверены организаторы.