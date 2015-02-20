Тюменцев приглашают на фестиваль «Зимние забавы»

Под занавес празднования Масленицы, 21 февраля, в Тюмени пройдет фестиваль «Зимние забавы». Любой желающий сможет попробовать себя в таких уникальных и новых спортивных направлениях, как волейбол на снегу, зимний гольф, или поиграть в хоккей в валенках.
Городской турнир по зимнему волейболу среди любительских команд начнется в 11 часов на дворовой площадке по ул. В. Гнаровской, 6.
Хоккейные турниры стартуют в 10.30 на стадионе школы № 29 (ул. Мурманская, 21).
Мастер-класс по зимнему гольфу состоится в 12 часов на ледовой площадке спортивной школы «Прибой» (ул. Индустриальная, 49-а).
В настоящее время гольф в Тюмени завоевывает новых поклонников. Получить навыки игры можно, не только посещая гольф-клубы, но и занимаясь на площадках по месту жительства. Кроме того, в городе реализуется проект «Гольф в школу». Но, так как на дворе зима, актуальными становятся также его направления: Winter-golf, Snow-golf и Ice-golf. Это оздоровительные мероприятия с элементами игры в гольф на полях с уплотненным снегом или на льду. Программы зимнего гольфа включают в себя упражнения с различными видами ударов. Это направление предпочтительно для новичков, так как выполнять удары по мячу на снегу значительно легче, чем на траве. А при отработке техники удара видно, где именно проходит клюшка во время выполнения маха. Несвойственные игре зимний колорит, цветовая гамма поля, климатические условия — не помеха обучению азам классического гольфа, уверены организаторы.
Для веселого хоккея в валенках требуется немного — ледовое поле, клюшка, мягкий мяч и валенки. В чем его привлекательность? Прежде всего в доступности. Традиционная национальная игра активно возрождается в Тюмени в рамках реализации физкультурно-спортивной работы по месту жительства. Напомним, что матчи проводятся в рамках турнира среди дворовых команд, финал которого запланирован на конец февраля — начало марта.
Зимний волейбол отличается от классического не только снежным антуражем, но и числом игроков в каждой команде — четыре человека, что соответствует условиям паркового волейбола. В нашей стране история зимнего волейбола началась в 1954 году. Первые соревнования проводились в рамках Спартакиады народов СССР. В настоящее время этот вид обретает популярность и в Тюмени, в особенности благодаря деятельности спортивных организаторов в рамках физкультурно-спортивной работы по месту жительства.
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени приглашает жителей и гостей города присоединиться к празднику, весело и интересно провести выходной день со всей семьей, информирует пресс-служба городской администрации.