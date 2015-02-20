Разбили стекло в авто и забрали сумку с документами

В городском управлении МВД напомнили, что не стоит оставлять в машине ценные вещи, деньги, документы и вообще то, что может вызвать у злоумышленников желание вскрыть авто. «Иногда считанных секунд хватает на то, чтобы разбить стекло и похитить то, что лежит на видном месте. Даже сработавшая сигнализация не всегда позволит вам отреагировать быстро и заметить скрывающегося преступника», — добавили в пресс-службе ведомства.