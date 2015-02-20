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Разбили стекло в авто и забрали сумку с документами

20 февраля 2015, 11:38
На днях интернет-портал Nashgorod.ru писал о ворах, которые разбили стекла в нескольких автомобилях на стоянке возле базы отдыха «Кулига-парк» и вытащили ценные вещи. В четверг, 19 февраля, похожее преступление было совершено на улице 50 лет Октября в Тюмени.
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Тюмень

На днях интернет-портал Nashgorod.ru писал о ворах, которые разбили стекла в нескольких автомобилях на стоянке возле базы отдыха «Кулига-парк» и вытащили ценные вещи. В четверг, 19 февраля, похожее преступление было совершено на улице 50 лет Октября в Тюмени.

Информация о произошедшем появилась накануне в социальной сети «ВКонтакте». Тюменка написала, что в промежуток времени с 19.30 до 20.30 взломали машину, стоящую неподалеку от ресторан «Максимыч» (ул. 50 лет Октября, 54). Из автомобиля украли мужскую сумку с документами и кредитными картами.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени сообщили, что по данному факту поступило заявление в отдел полиции № 5. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 325 УК РФ (похищение документов). Сотрудники тюменской полиции работают над установление личности подозреваемых.

В городском управлении МВД напомнили, что не стоит оставлять в машине ценные вещи, деньги, документы и вообще то, что может вызвать у злоумышленников желание вскрыть авто. «Иногда считанных секунд хватает на то, чтобы разбить стекло и похитить то, что лежит на видном месте. Даже сработавшая сигнализация не всегда позволит вам отреагировать быстро и заметить скрывающегося преступника», — добавили в пресс-службе ведомства.

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