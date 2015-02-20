Мужчины в Тюмени желают зарабатывать не менее 40 тысяч в месяц

«Уральские мужчины явно предпочитают традиционные сферы деятельности для сильного пола. Другое дело, что сейчас можно назвать „мужскими“ не только те варианты, где нужна физическая сила, но и те, где можно заработать хорошие деньги. Поэтому так актуальна для поиска сфера „Продажи“, „Информационные технологии“ и, конечно, традиционные для нашего региона производственная сфера и сфера добычи сырья», — прокомментировала директор Уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.