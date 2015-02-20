Мужчины в Тюмени желают зарабатывать не менее 40 тысяч в месяц

Авторы исследования, рассмотрев резюме соискателей мужского пола, проанализировали финансовые ожидания мужчин регионов Уральского федерального округа, а также наиболее предпочитаемые ими сферы деятельности. Выяснилось, что самой привлекательной для сильного пола является сфера продаж, кроме того сюда же вошли «Производство» и «Добыча сырья».
«Уральские мужчины явно предпочитают традиционные сферы деятельности для сильного пола. Другое дело, что сейчас можно назвать „мужскими“ не только те варианты, где нужна физическая сила, но и те, где можно заработать хорошие деньги. Поэтому так актуальна для поиска сфера „Продажи“, „Информационные технологии“ и, конечно, традиционные для нашего региона производственная сфера и сфера добычи сырья», — прокомментировала директор Уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.
Кроме выявления основных профессиональных сфер, где хотят работать мужчины, исследователи сравнили, как отличаются уровни ожиданий мужчин и женщин. В принципе, не стало неожиданностью, что эта разница есть. В подавляющем большинстве городов Урала средний уровень желаемой зарплаты для мужчин на 10 000 руб. выше, чем среднее вознаграждение, которое указывают женщины (в Тюмени и Перми эта разница самая большая — 15 000 руб.).
Особняком стоят северные регионы УрФО — ХМАО и ЯНАО. Средняя ожидаемая зарплата для мужчин там начинается от 50 тысяч рублей.