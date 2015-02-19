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«Живая классика» прозвучит в Год литературы

19 февраля 2015, 13:49
В Тюменской области стартовал конкурс юных чтецов «Живая классика». Ежегодно мастерство художественного чтения демонстрируют десятки тысяч тюменских ребят. Участие в мероприятии такого уровня особенно важно и ценно в Год литературы.

Конкурс «Живая классика» — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Его основные цели — повышение интереса к чтению детей и подростков, расширение их читательского кругозора, возрождение традиций семейного чтения, поиск и поддержка талантливой молодежи.

Отметим, что к проведению конкурса привлекаются деятели культуры и искусства, общественные деятели, преподаватели вузов, представители учреждений дополнительного образования, специалисты детских библиотек.

По условиям конкурса учащимся 6-х и 7-х классов предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими произведения, которое не входит в школьную программу по литературе. Во время выступления конкурсанты могут использовать музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.

В настоящее время завершается школьный этап конкурса. Впереди у ребят выступления на районном, а также региональном туре, победитель которого представит область на всероссийском финале, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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