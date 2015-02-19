«Живая классика» прозвучит в Год литературы

По условиям конкурса учащимся 6-х и 7-х классов предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими произведения, которое не входит в школьную программу по литературе. Во время выступления конкурсанты могут использовать музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.