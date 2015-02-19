Арест автомобиля помог неплательщику алиментов найти деньги

Как сообщает пресс-служба Тюменского УФССП, за несколько лет у мужчины накопился долг в размере 237 тысяч рублей, который тюменец не собирался гасить добровольно. Судебный пристав установил, что в собственности должника имеется автомобиль Honda Accord. При аресте данного автомобиля, должник оплатил 150 тысяч рублей, а также сообщил, что в десятидневный срок погасит оставшуюся часть долга. Судебным приставом арест на транспортное средство все же наложен, имущество оставлено должнику на ответственное хранение.