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Тюменцев приглашают на Масленичные ярмарки

18 февраля 2015, 11:13
Продовольственные ярмарки в Тюмени набирают обороты. Свыше 65 тонн товаров на общую сумму 4,468 млн. рублей было реализовано на ярмарке в минувшие выходные, 14 февраля.
Сюжет
Тюмень

Напомним, предыдущая сельскохозяйственная ярмарка собрала 3 млн рублей и реализовала 40,8 тонн продукции.

В ярмарке приняли активное участие пищевые и перерабатывающие предприятия Тюменской области, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства граждан и оптовые торговые организации.

Жителям города была предложена продукция местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных, в том числе: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, мясо кур, масло сливочное и рапсовое, яйцо куриное, рыбная продукция, мука, картофель, овощи, мед. Кроме того, организации оптовой торговли продавали бакалейную продукцию: крупы гречневую — ядрицу и рис, сахар-песок, муку, макаронные изделия, овощную консервацию и другую по оптовым ценам.

Участниками ярмарок всего было организовано 53 торговых места.

Отметим, 21 февраля в Тюмени на четырех площадках пройдут праздничные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки под девизом «Покупаем тюменское!». Жители и гости областной столицы получат прекрасную возможность приобрести свежую, качественную, безопасную, экологически чистую продукцию местного производства. Гостей также ждет праздничная программа — музыкальные и танцевальные номера.

В ярмарочной торговле принимают участие сельскохозяйственные предприятия, кооперативы, пищевые и перерабатывающие предприятия, а также крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства граждан, доля которых составит более 60%.

Ярмарочная торговля пройдет на четырех площадках:

— территория, прилегающая к ОАО «Тюменская ярмарка», ул. Севастопольская, 12;

— территория, прилегающая к рынку «Михайловский», ул. Федюнинского, 55;

— территория около торгового центра «Порт», г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126, корпус 2;

— территория возле торгово-ярмарочного комплекса «Заречный двор», пр. Солнечный, 11.

На каждой из четырех площадок будет представлен большой ассортимент сельскохозяйственной продовольственной продукции.

Фото: deita.ru

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