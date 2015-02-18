Тюменцев приглашают на Масленичные ярмарки

Напомним, предыдущая сельскохозяйственная ярмарка собрала 3 млн рублей и реализовала 40,8 тонн продукции.
В ярмарке приняли активное участие пищевые и перерабатывающие предприятия Тюменской области, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства граждан и оптовые торговые организации.
Жителям города была предложена продукция местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных, в том числе: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, мясо кур, масло сливочное и рапсовое, яйцо куриное, рыбная продукция, мука, картофель, овощи, мед. Кроме того, организации оптовой торговли продавали бакалейную продукцию: крупы гречневую — ядрицу и рис, сахар-песок, муку, макаронные изделия, овощную консервацию и другую по оптовым ценам.
Участниками ярмарок всего было организовано 53 торговых места.
Отметим, 21 февраля в Тюмени на четырех площадках пройдут праздничные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки под девизом «Покупаем тюменское!». Жители и гости областной столицы получат прекрасную возможность приобрести свежую, качественную, безопасную, экологически чистую продукцию местного производства. Гостей также ждет праздничная программа — музыкальные и танцевальные номера.
В ярмарочной торговле принимают участие сельскохозяйственные предприятия, кооперативы, пищевые и перерабатывающие предприятия, а также крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства граждан, доля которых составит более 60%.
Ярмарочная торговля пройдет на четырех площадках:
— территория, прилегающая к ОАО «Тюменская ярмарка», ул. Севастопольская, 12;
— территория, прилегающая к рынку «Михайловский», ул. Федюнинского, 55;
— территория около торгового центра «Порт», г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126, корпус 2;
— территория возле торгово-ярмарочного комплекса «Заречный двор», пр. Солнечный, 11.
На каждой из четырех площадок будет представлен большой ассортимент сельскохозяйственной продовольственной продукции.
Фото: deita.ru