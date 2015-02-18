Тюменцев приглашают на Масленичные ярмарки

Жителям города была предложена продукция местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных, в том числе: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, мясо кур, масло сливочное и рапсовое, яйцо куриное, рыбная продукция, мука, картофель, овощи, мед. Кроме того, организации оптовой торговли продавали бакалейную продукцию: крупы гречневую — ядрицу и рис, сахар-песок, муку, макаронные изделия, овощную консервацию и другую по оптовым ценам.