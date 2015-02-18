Тюменские байкеры собрали гуманитарную помощь ополченцам Донбасса

Инициатором сбора выступил редактор газеты «Тобольская правда» Тимур Волков, который уже побывал на Донбассе. «Я там был в октябре и пообещал привезти полезные вещи. В итоге мы организовали поездку, кто-то принес одежду, кто-то деньги», — сказал он журналистам телеканала ТСН.
Из Тобольского и Ярковского районов машина с гумпомощью успешно добралась до Тюмени. Здесь ее встретили «Ночные волки» и к помощи жителей Тобольска добавили свою. А именно — загрузили в нее коробки с медикаментами первой необходимости: бинты, шприцы, обезболивающие средства.
Также байкеры оказали посильную материальную помощь, которая пойдет на закупку камуфляжной одежды по пути в Донбасс. На швейной фабрике Ростова-на-Дону уже готова специальная партия камуфляжа. Осталось только собрать воедино вклад десятков небезразличных людей и доставить самим ополченцам.
В Луганской области тоболяки планируют провести три дня.
Автор: Ирина Алькаева