Тюменские байкеры собрали гуманитарную помощь ополченцам Донбасса

Из Тобольского и Ярковского районов машина с гумпомощью успешно добралась до Тюмени. Здесь ее встретили «Ночные волки» и к помощи жителей Тобольска добавили свою. А именно — загрузили в нее коробки с медикаментами первой необходимости: бинты, шприцы, обезболивающие средства.