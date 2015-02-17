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Женский Кубок России в Тюмени начнется уже завтра

17 февраля 2015, 14:14
В Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» уже завтра, 18 февраля, стартует первенство России по биатлону среди спортсменок до 27 лет, а также очередной этап Кубка страны. Всего запланировано четыре гонки, сообщает АСН «Тюменская арена».

Начнутся соревнования в среду со спринта, на следующий день 19 февраля спортсменки побегут гонку преследования. В выходные запланированы эстафета и индивидуальная гонка.

Напомним, первенство и Кубок России по биатлону должны были состояться в Сочи на неделю позже, однако, решением оргкомитета соревнования были перенесены в Тюмень и Уфу. При этом в «Жемчужине Сибири» будут соревноваться женские делегации, столице Башкортостана же досталась мужская часть турнира.

В прошлом году Уфа напротив принимала этап Кубка страны и первенство среди женщин. В тех стартах по две золотые медали выиграли представительницы Тюменской области Анастасия Загоруйко и Лариса Кузнецова.

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