Женский Кубок России в Тюмени начнется уже завтра

Напомним, первенство и Кубок России по биатлону должны были состояться в Сочи на неделю позже, однако, решением оргкомитета соревнования были перенесены в Тюмень и Уфу. При этом в «Жемчужине Сибири» будут соревноваться женские делегации, столице Башкортостана же досталась мужская часть турнира.