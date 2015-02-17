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В Тюмени выбирают лучшего исполнителя военных песен

17 февраля 2015, 14:36
Военные песни звучали в воскресенье на большой сцене дворца национальных культур «Строитель» — здесь прошел первый отборочный тур «Народный хит Победы». Фестиваль самодеятельного творчества посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Тюмень

Участники фестиваля исполнили такие военные песни, как «Вальс фронтовой сестры», «Жди меня», «Если б не было войны», «Письмо с войны», «Это русская земля», «9 мая» и многие другие.

Набрав наибольшее количество голосов, в финал фестиваля-конкурса вышли Николай Афанасьев, дуэт «Два брата», вокальный ансамбль «Ахтямушки», Карина Радуева, Элза Мурадова.

Шквал громких и несмолкаемых аплодисментов звучал для Алии Тоболжановой, которая исполняла песню на слова Константина Симонова «Жди меня».

Следующий отборочный тур пройдет в концертном зале ДНК «Строитель» 25 февраля в 18 часов.

#Новости#Великая Отечественная война#Фестивали#Тюмень#Ирина#Культура
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