В Тюмени выбирают лучшего исполнителя военных песен

Участники фестиваля исполнили такие военные песни, как «Вальс фронтовой сестры», «Жди меня», «Если б не было войны», «Письмо с войны», «Это русская земля», «9 мая» и многие другие.
Набрав наибольшее количество голосов, в финал фестиваля-конкурса вышли Николай Афанасьев, дуэт «Два брата», вокальный ансамбль «Ахтямушки», Карина Радуева, Элза Мурадова.
Шквал громких и несмолкаемых аплодисментов звучал для Алии Тоболжановой, которая исполняла песню на слова Константина Симонова «Жди меня».
Следующий отборочный тур пройдет в концертном зале ДНК «Строитель» 25 февраля в 18 часов.