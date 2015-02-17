Радомир Прощенко сам вернулся домой

Напомним, утром 14 февраля молодой человек уехал на учебу и отсутствовал вплоть до вчерашнего вечера. В пресс-службе УМВД России по г. Тюмень также подтвердили, что Радомир нашелся. Он сам пришел домой, что было установлено сотрудниками Отдела полиции № 6. Никаких преступлений в отношении юноши не совершалось, из дома он также ушел самостоятельно.
Тюменская региональная федерация альпинизма в свою очередь от своего имени и от лица Радомира Прощенко принесла извинения полиции Тюмени и Тюменской области, а также тюменской общественности. «Свое внезапное исчезновение Радомир объяснил проблемами в личной жизни, и не ожидал такого поворота событий по поводу его поисков и тревоги всей общественности и полиции. За что он еще раз просит прощение и понимания», — говорится в официальном сообщении организации.