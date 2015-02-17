Пока тюменцы катались на лыжах, их машины обчистили

Информацию о произошедшем разместила в социальной сети «ВКонтакте» тюменка по имени Дарья. Она написала, что в воскресенье в период времени с 12.30 до 16.30 на парковке у базы отдыха были разбиты стекла в четырех машинах. Из багажника автомобиля девушки неизвестные вытащили сумку, в которой были документы, банковская карта и ценные вещи. У другого пострадавшего, по сведениям Дарьи, украли сумку с детскими вещами и порядка 10 тысяч рублей.