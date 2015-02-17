Пока тюменцы катались на лыжах, их машины обчистили

В минувшее воскресенье на парковке возле базы отдыха «Кулига-парк» орудовали воры. Неизвестные разбили стекла в нескольких автомобилях и вытащили ценные вещи. Поисками подозреваемых занимается полиция, однако и пострадавшие тюменцы не сидят сложа руки.
Информацию о произошедшем разместила в социальной сети «ВКонтакте» тюменка по имени Дарья. Она написала, что в воскресенье в период времени с 12.30 до 16.30 на парковке у базы отдыха были разбиты стекла в четырех машинах. Из багажника автомобиля девушки неизвестные вытащили сумку, в которой были документы, банковская карта и ценные вещи. У другого пострадавшего, по сведениям Дарьи, украли сумку с детскими вещами и порядка 10 тысяч рублей.
«Огромная просьба: если кто в это время проезжал мимо этой парковки и что-то видел, или, возможно, видеорегистратор заснял, кто находился около машин, — обратитесь ко мне. Посмотрите, пожалуйста, видео. Может, действительно у кого-то осталась запись», — пишет Дарья.
Ее телефон: 8-932-324-02-01. Кроме того, свидетели кражи могут обратиться в полицию по телефонам 30-02-02 или 30-02-42. Как рассказали в пресс-службе МО МВД РФ «Тюменский», в полицию с заявлением о кражах обратились двое потерпевших. В настоящее время по факту случившегося возбуждено два уголовных дела — по ч.1 ст. 158 УК РФ и ч.2 ст. 158 УКРФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и поимку подозреваемых.