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Лучший маршрут января — № 47, худший — № 2

17 февраля 2015, 17:48
МКУ «Тюменьгортранс» опубликовал ежемесячный рейтинг лучших и худших автобусных маршрутов Тюмени. Лучшим маршрутом января вновь стал № 47 перевозчика ТПАТП № 2. Интересно, что этот маршрут в 2014 году попадал в пятерку лучших 10 раз подряд.

Второе место в рейтинге лучших маршрутов января занял маршрут № 15, а третье — № 78лидер декабрьского рейтинга. На одну позицию вниз спустился маршрут № 25, занимавший в декабре третье место, а на пятом месте оказался маршрут № 96. Обслуживанием всех этих маршрутов занимаются ТПАТП № 1 и № 2.

А вот в рейтинге худших первое место досталось маршруту № 2, обслуживанием которого занимается ТПАТП № 1. Незавидную стабильность показал маршрут № 61 компании «Транс-Сервис», занимающий вторую позицию в рейтинге худших на протяжении двух месяцев. На третьем месте рейтинга оказался № 3 (АТП «Отечество»), а на четвертом — № 68 (УПК «Автомобилист»), занимавший в декабрьском рейтинге пятую строчку. Замыкает рейтинг маршрут № 73 (Простое товарищество: ООО «Партнер-Авто», ИП Шулепов С.М.). Интересно, что лидер рейтинга «худших» прошлого месяца, маршрут № 55, в январский ТОП-5 не попал.

#Новости#Рейтинги#Тюменьгортранс#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
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