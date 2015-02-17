Лучший маршрут января — № 47, худший — № 2

А вот в рейтинге худших первое место досталось маршруту № 2, обслуживанием которого занимается ТПАТП № 1. Незавидную стабильность показал маршрут № 61 компании «Транс-Сервис», занимающий вторую позицию в рейтинге худших на протяжении двух месяцев. На третьем месте рейтинга оказался № 3 (АТП «Отечество»), а на четвертом — № 68 (УПК «Автомобилист»), занимавший в декабрьском рейтинге пятую строчку. Замыкает рейтинг маршрут № 73 (Простое товарищество: ООО «Партнер-Авто», ИП Шулепов С.М.). Интересно, что лидер рейтинга «худших» прошлого месяца, маршрут № 55, в январский ТОП-5 не попал.