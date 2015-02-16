Покупай в «Малахите» — кушай блинчики бесплатно!

Масленица вступила в свои права, и ТРЦ «Малахит» рад угостить всех своих покупателей блинчиками!
Всю масленичную неделю, с 16 по 22 февраля, совершая покупки в ТРЦ «Малахит», вы получаете в подарок сертификат на блинчики в кафе «БлинБлинский». Для получения сертификата нужно подойти с чеком и покупкой к администратору дисконтной программы Malloko на 1 этаже, зарегистрироваться и стать участником акции.
Провожаем зиму вкусно вместе с ТРЦ «Малахит»!
Все подробности на официальной странице Malloko в контакте: vk.com/malloko.
ТРЦ «Малахит»: ул. Республики, 200а