Покупай в «Малахите» — кушай блинчики бесплатно!

Всю масленичную неделю, с 16 по 22 февраля, совершая покупки в ТРЦ «Малахит», вы получаете в подарок сертификат на блинчики в кафе «БлинБлинский». Для получения сертификата нужно подойти с чеком и покупкой к администратору дисконтной программы Malloko на 1 этаже, зарегистрироваться и стать участником акции.