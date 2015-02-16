Погода в Тюмени: холодные будни и теплые выходные

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, во вторник, 17 февраля, будет достаточно холодно. В светлое время суток столбики термометров покажут -19 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 4 м/с. В вечернее время суток похолодает до -22 градусов. В течение всего дня осадков не ожидается.
В среду, 18 февраля, также будет морозно. Днем в Тюмени ожидается 18 градусов ниже нуля при слабом северо-восточном ветре скоростью 1 м/с. Вечером в городе похолодает на три градуса, а ветер сменит направление на северное. Осадков в этот день не прогнозируется.
В четверг, 19 февраля, ожидается небольшое потепление. В светлое время суток столбики термометров установятся на отметке -13 градусов. Теплый южный ветер наберет скорость 5 м/с. Вечером в городе похолодает всего на один градус. Осадков четверг нам не принесет.
По информации сайта GisMeteo.ru, в пятницу, 20 февраля, днем воздух прогреется до -12 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 5 м/с. Погода будет ясной и солнечной. Вечером температура воздуха и ветер не изменятся, а небо затянут облака.
Первый выходной день этой недели, суббота, 21 февраля, будет очень теплой. В светлое время суток температура воздуха составит 4 градуса ниже нуля. Западный ветер будет достаточно сильным — 6 м/с. Вечером в городе потеплеет до -3 градусов. Ожидаются осадки в виде небольшого снегопада.
В воскресенье, 22 февраля, в светлое время суток в Тюмени будет тепло — столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. Скорость юго-западного ветра составит 4 м/с. Вечером в городе похолодает всего на один градус, ветер немного успокоится. Осадков во второй выходной день этой недели не ожидается.
Фото: http://nevseoboi.com.ua