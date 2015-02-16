Погода в Тюмени: холодные будни и теплые выходные

В воскресенье, 22 февраля, в светлое время суток в Тюмени будет тепло — столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. Скорость юго-западного ветра составит 4 м/с. Вечером в городе похолодает всего на один градус, ветер немного успокоится. Осадков во второй выходной день этой недели не ожидается.