На заводе БКУ завершается сборка первой буровой установки

Напомним, что ОАО «Завод БКУ» с 2013 года входит в состав одного из ведущих российских производителей буровых установок — ООО «Уралмаш НГО Холдинг». На предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа, направленная на модернизацию и перепрофилирование на производство оборудования для нефтегазового комплекса.