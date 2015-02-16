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На заводе БКУ завершается сборка первой буровой установки

16 февраля 2015, 12:03
В пятницу, 13 февраля, губернатор Тюменской области Владимир Якушев области в рамках рабочего визита посетил площадку завода БКУ.
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Тюмень

В пятницу, 13 февраля, губернатор Тюменской области Владимир Якушев области в рамках рабочего визита посетил площадку завода БКУ.

Глава региона осмотрел производственные цеха, в которых завершен капитальный ремонт, установлено новое оборудование, а также идет процесс сборки первой для завода буровой установки.

Напомним, что ОАО «Завод БКУ» с 2013 года входит в состав одного из ведущих российских производителей буровых установок — ООО «Уралмаш НГО Холдинг». На предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа, направленная на модернизацию и перепрофилирование на производство оборудования для нефтегазового комплекса.

За два года в модернизацию завода вложено более 500 млн рублей, создано 200 новых рабочих мест. Планы на ближайшие годы — вложения в сумме более миллиарда рублей, создание еще 300 новых рабочих мест, сообщают в пресс-службе Губернатора Тюменской области.

Фото: http://www.tsogu.ru

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