Легковушка столкнулась с двумя грузовиками — погибли двое

По предварительным данным, водитель Chevrolet превысил безопасную скорость движения и поздно заметил движущийся перед ним попутный грузовик. Вследствие экстренного торможения произошел занос автомобиля и касательное столкновение с попутным грузовиком, от которого Lacetti отбросило на полосу встречного движения, под ехавшую по ней «фуру». В результате происшествия погибли двое пассажиров легковушки, мужчины 41-го и 36-ти лет. Водитель Chevrolet не пострадал. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В минувшие выходные 3 человека погибли, 14 получили травмы в 10-ти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области.
В субботу около трех часов дня на улице Республики областного центра автомобиль Ford Focus въехал в опору уличного освещения. По предварительным данным, управлял автомашиной 33-летний водитель, находившийся в состоянии опьянения. Сам он в результате аварии не пострадал, а двое пассажиров Ford получили травмы: у 48-летнего мужчины травма головы, у 52-летнего — травма колена.
Около четырех часов дня на улице Есенина областного центра столкнулись две Lada14-й модели. 22-летний водитель одного из автомобилей получил травму головы. Водитель второй автомобиля Lada, по предварительным данным, спровоцировавший аварию, и пассажиры этого автомобиля, бросили машину и покинули место происшествия. Автомобиль задержан на штрафстоянку, розыск водителя ведут сотрудники ГИБДД.
Вечером на 7-м километре автодороги Тюмень — Рощино перевернулся автомобиль «Волга». Погиб 42-летний пассажир автомашины. На месте трагедии сотрудники ГИБДД обнаружили еще одного мужчину, который не пострадал. Он находился в нетрезвом состоянии и утверждал, что также является пассажиром «Волги». Впрочем, это вызывает у полицейских большие сомнения, так как ранее данного водителя три раза задерживали за рулем в нетрезвом виде, в 2010-м году, в 2013-м, и последний раз совсем недавно, в январе этого года.
В воскресенье около половины второго часа дня на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской столкнулись «Жигули» 7-й модели и Skoda Octavia. Причиной, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда перекрестка. В результате ДТП 24-летний водитель «Жигулей» получил черепно-мозговую травму, перелом лодыжки и травму грудной клетки. Множественные тяжелые травмы у 52-летней пассажирки отечественного автомобиля.
Автомобили Chevrolet Aveo и Mercedes-Benz Sprinter столкнулись около половины восьмого часа вечера на перекрестке улиц Харьковской и Одесской областного центра в воскресенье. Причиной этого ДТП также стало нарушение очередности проезда. Травмы головы в результате аварии получили 25-летняя женщина и 2-летняя девочка, находившиеся в автомобиле Chevrolet.
На 16-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись автомобили Mazda 3 и Kia Spectra. По предварительным данным, аварию спровоцировала 29-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda, которая выехала на трассу со второстепенной дороги. Травмы головы и шеи получила 5-летняя девочка, пассажирка автомобиля Mazda. Девочка находилась в детском кресле, которое, возможно, уберегло ее от более тяжелых травм.