Легковушка столкнулась с двумя грузовиками — погибли двое

Вечером на 7-м километре автодороги Тюмень — Рощино перевернулся автомобиль «Волга». Погиб 42-летний пассажир автомашины. На месте трагедии сотрудники ГИБДД обнаружили еще одного мужчину, который не пострадал. Он находился в нетрезвом состоянии и утверждал, что также является пассажиром «Волги». Впрочем, это вызывает у полицейских большие сомнения, так как ранее данного водителя три раза задерживали за рулем в нетрезвом виде, в 2010-м году, в 2013-м, и последний раз совсем недавно, в январе этого года.