Как заставить банк вернуть деньги заемщику по кредитному договору

Согласно материалам одного судебного дела, гражданин взял в банке два кредита в сентябре 2012 года в размере 65 тысяч рублей под 20 % годовых сроком на 24 месяца и в мае 2013 года — 300 тысяч рублей под 15,3 % годовых на 60 месяцев. По первому кредиту с него незаконно удержано 2,55 тысяч рублей, из которых комиссионное вознаграждение банку составило 1,9 тысяч рублей, 300 рублей перечислено страховой компании и 350 рублей — сумма НДС. По второму кредиту удержано 29,7 тысяч рублей, из которых 22,2 тысячи рублей — комиссия банку, 3,5 тысяч рублей перечислено страховой компании и 4 тысячи рублей НДС.