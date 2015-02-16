Как заставить банк вернуть деньги заемщику по кредитному договору

В кредитные договоры банк включает обязательное условие — подключение заемщика (клиента) к программе страхования жизни и здоровья. За это, как за дополнительную услугу, банком с клиента берется комиссия, а также банк вычитает из суммы кредита размер страховки, которую перечисляет страховой компании, но проценты за пользование кредитом на весь период кредитования начисляет со всей суммы кредита (в том числе и суммы страховки).
Теперь внимание — в соответствии законом «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров или услуг (кредита) обязательным приобретением иных товаров или услуг (страховки).
Включение банком в кредитный договор обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здоровье фактически является условием получения кредита, без исполнения которого заемщику просто не выдадут кредит. Но такие действия со стороны банка являются злоупотреблением в форме навязывания контрагенту несправедливых условий договора.
В силу закона, условия договора, ущемляющие права потребителя, признаются недействительными. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (услуг), возмещаются виновной стороной (банком) в полном объеме.
Согласно материалам одного судебного дела, гражданин взял в банке два кредита в сентябре 2012 года в размере 65 тысяч рублей под 20 % годовых сроком на 24 месяца и в мае 2013 года — 300 тысяч рублей под 15,3 % годовых на 60 месяцев. По первому кредиту с него незаконно удержано 2,55 тысяч рублей, из которых комиссионное вознаграждение банку составило 1,9 тысяч рублей, 300 рублей перечислено страховой компании и 350 рублей — сумма НДС. По второму кредиту удержано 29,7 тысяч рублей, из которых 22,2 тысячи рублей — комиссия банку, 3,5 тысяч рублей перечислено страховой компании и 4 тысячи рублей НДС.
По иску, подготовленному Коллегией адвокатов Хабнера, суд взыскал с банка незаконно полученные средства и возвратил клиенту уплаченные им в качестве единовременного комиссионного вознаграждения 28,45 тысяч рублей, 27,4 тысяч рублей неустойки, 3,2 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 2 тысячи рублей компенсации морального вреда. А также — штраф в размере 30,5 тысяч рублей за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, всего: 91 550 рублей. (вместо 64 500 рублей, удержанных банком страховых взносов при заключении кредитного договора) — разница в пользу потребителя более 27 000 рублей.
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