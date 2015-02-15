В Тюмени больше всего востребована профессия строителя

Сергей Кабанов разъяснил, что в настоящее время в региональном банке вакансий основную долю составляют вакансии организаций строительного комплекса Тюменской области. «Из них наибольшим спросом пользуются рабочие профессии — каменщик, штукатур, бетонщик, арматурщик, плотник, монтажник, а также электрогазосварщик, сварщик-оператор, отделочник железобетонных изделий, маляр, трубопроводчик линейный, стропальщик. Сохраняется спрос на специалистов высшего и среднего уровня квалификации сфер здравоохранения, инженеров различных специализаций. Подробную информацию можно получить в Центрах занятости населения по месту жительства, а также на официальном сайте «Занятость населения Тюменской области», — добавляет Сергей Александрович.
Фото: http://pixers.ru