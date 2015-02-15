В Тюмени больше всего востребована профессия строителя

Выбор профессии сложный и, вместе с тем, очень важный шаг в жизни каждого. К посту «Востребованность профессии на рынке труда как важный критерий построения успешной карьеры», который недавно написал в своём блоге директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Сергей Кабанов, поступают первые вопросы. Так, читатель по ником Андрей интересуется: «А где узнать, какие профессии сейчас востребованы?».

Сюжет Тюмень