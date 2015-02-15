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В Тюмени больше всего востребована профессия строителя

15 февраля 2015, 11:41
Выбор профессии сложный и, вместе с тем, очень важный шаг в жизни каждого. К посту «Востребованность профессии на рынке труда как важный критерий построения успешной карьеры», который недавно написал в своём блоге директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Сергей Кабанов, поступают первые вопросы. Так, читатель по ником Андрей интересуется: «А где узнать, какие профессии сейчас востребованы?».
Сюжет
Тюмень

Сергей Кабанов разъяснил, что в настоящее время в региональном банке вакансий основную долю составляют вакансии организаций строительного комплекса Тюменской области. «Из них наибольшим спросом пользуются рабочие профессии — каменщик, штукатур, бетонщик, арматурщик, плотник, монтажник, а также электрогазосварщик, сварщик-оператор, отделочник железобетонных изделий, маляр, трубопроводчик линейный, стропальщик. Сохраняется спрос на специалистов высшего и среднего уровня квалификации сфер здравоохранения, инженеров различных специализаций. Подробную информацию можно получить в Центрах занятости населения по месту жительства, а также на официальном сайте «Занятость населения Тюменской области», — добавляет Сергей Александрович.

Фото: http://pixers.ru

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