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Чей голос зазвучит во всех автобусах Тюмени?

14 февраля 2015, 19:21
«Тюменьгортранс» предлагает горожанам выбрать голос, которым будут озвучены остановки в общественном транспорте.
Сюжет
Тюмень

На суд тюменцев в рамках проекта «Голос автобуса» представлено два женских и два мужских голоса радиоведущих холдинга «Семерка». Поучаствовать в голосовании на сайте «Тюменьгортранс» можно до 21 февраля 2015 года.

Сейчас пассажиры слышат в общественном транспорте «электронную речь» автоинформаторов или самих водителей. Зачастую остановки не объявляются вовсе.

Проект «Голос автобуса» поможет сделать первый большой шаг в решении этой проблемы. К апрелю 2015 года специалисты Тюменьгортранса полностью обновят список названий остановочных пунктов в автобусах городских перевозчиков, дополнив его важными объявлениями для пассажиров.

Специально к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в общественном транспорте будет звучать информация о тех участниках и героях военных лет, чьими именами названы остановочные пункты.

На этом проект не завершится. В течение года «словарный запас» автоинформаторов будет постоянно пополняться. Например, в дальнейшем пассажиры узнают тайны названий автобусных остановок, получивших свои «имена» много лет назад и оставшихся свидетельством истории города. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

Фото: tgt72.ru/voicepolls

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