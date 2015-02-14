Чей голос зазвучит во всех автобусах Тюмени?

На этом проект не завершится. В течение года «словарный запас» автоинформаторов будет постоянно пополняться. Например, в дальнейшем пассажиры узнают тайны названий автобусных остановок, получивших свои «имена» много лет назад и оставшихся свидетельством истории города. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».