На антикризисную ярмарку — в Тобольск

Известно, что ярмарка — это распродажа, а в свете последних событий, она еще и антикризисная, поэтому организаторы сообщают, что посетителей мероприятия ждут огромная линейка продовольственных товаров в приятные цены.
«Мы проводим эту ярмарку впервые, но уверены, что она найдет своего потребителя, и наши цены вас приятно удивят», — сообщил коммерческий директор магазина «Ветеран» Денис Толстокулаков.
Ярмарка в магазине «Ветеран» (город Тобольск, улица Знаменского, 62) проходит 13 и 14 февраля 2015 года с 08 до 20 часов.