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На антикризисную ярмарку — в Тобольск

13 февраля 2015, 14:35
Тюменцев и гостей области приглашают на антикризисную ярмарку. Такое событие организует в городе Тобольске магазин «Ветеран».

Известно, что ярмарка — это распродажа, а в свете последних событий, она еще и антикризисная, поэтому организаторы сообщают, что посетителей мероприятия ждут огромная линейка продовольственных товаров в приятные цены.

«Мы проводим эту ярмарку впервые, но уверены, что она найдет своего потребителя, и наши цены вас приятно удивят», — сообщил коммерческий директор магазина «Ветеран» Денис Толстокулаков.

Ярмарка в магазине «Ветеран» (город Тобольск, улица Знаменского, 62) проходит 13 и 14 февраля 2015 года с 08 до 20 часов.

#Новости#Ярмарка#Женя#Общество
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