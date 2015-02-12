В Тюменской областной думе стало на одного депутата меньше

Стоит напомнить, что ранее комиссией по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Думы была инициирована проверка доходов Сергея Билкея. Предметом разбирательства является декларация за 2013 год, в корректности которой возникли сомнения. Сообщалось, в частности, что у депутата есть счета в иностранных банках. К проверкам были привлечены ЦБ и Запсибкомбанк. При этом коллеги Билкея не исключали, что проблема лишь в «технической неточности» при заполнении документов.