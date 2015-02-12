В Тюменской областной думе стало на одного депутата меньше

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий члены думы приняли единогласно на заседании регионального парламента.
Обращаясь к депутатам Билкей объяснил причину своего ухода — колоссальная загруженность по основному месту работы. Парламентарий возглавляет департамент регионального развития компании «Газпром нефть».
«Компания работает на территории всей России, и сегодня мы реализуем большое число крупных проектов. Кроме того, штаб-квартира компании переехала в Санкт-Петербург, и теперь у меня там основное место жительства. В связи с этими пунктами, я не смогу качественно выполнять депутатскую работу», — сообщил он.
Теперь по избирательному законодательству будут назначены дополнительные выборы по Ноябрьскому избирательному округу в региональный парламент. Скорее всего, они пройдут в единый день голосования в сентябре. Обь этом пишет РБК.
Стоит напомнить, что ранее комиссией по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Думы была инициирована проверка доходов Сергея Билкея. Предметом разбирательства является декларация за 2013 год, в корректности которой возникли сомнения. Сообщалось, в частности, что у депутата есть счета в иностранных банках. К проверкам были привлечены ЦБ и Запсибкомбанк. При этом коллеги Билкея не исключали, что проблема лишь в «технической неточности» при заполнении документов.
Фото: agenda-u.org