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В Тюменской областной думе стало на одного депутата меньше

12 февраля 2015, 13:45
Депутат Тюменской областной думы по Ноябрьскому избирательному округу Сергей Билкей сложил с себя полномочия.

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий члены думы приняли единогласно на заседании регионального парламента.

Обращаясь к депутатам Билкей объяснил причину своего ухода — колоссальная загруженность по основному месту работы. Парламентарий возглавляет департамент регионального развития компании «Газпром нефть».

«Компания работает на территории всей России, и сегодня мы реализуем большое число крупных проектов. Кроме того, штаб-квартира компании переехала в Санкт-Петербург, и теперь у меня там основное место жительства. В связи с этими пунктами, я не смогу качественно выполнять депутатскую работу», — сообщил он.

Теперь по избирательному законодательству будут назначены дополнительные выборы по Ноябрьскому избирательному округу в региональный парламент. Скорее всего, они пройдут в единый день голосования в сентябре. Обь этом пишет РБК.

Стоит напомнить, что ранее комиссией по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Думы была инициирована проверка доходов Сергея Билкея. Предметом разбирательства является декларация за 2013 год, в корректности которой возникли сомнения. Сообщалось, в частности, что у депутата есть счета в иностранных банках. К проверкам были привлечены ЦБ и Запсибкомбанк. При этом коллеги Билкея не исключали, что проблема лишь в «технической неточности» при заполнении документов.

Фото: agenda-u.org

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