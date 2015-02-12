Разборки по-уватски: позвал в безлюдное место, застрелил, бросил трупы в реку

В ночь с 30 на 31 мая 2014 года Сиппель, Поспелов и двое их знакомых гуляли в кафе «Елена» в селе Уват. Между молодыми людьми и двумя местными парнями из другой компании произошел конфликт. Сиппель решил наказать обидчиков. Друзья сходили за автомобилем Поспелова Daewoo Nexia и вернулись в кафе. Они позвали обидчиков отъехать в безлюдное место и выяснить отношения. Перед разборками Сиппель взял с собой охотничье ружье.