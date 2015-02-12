Она пела для королевы Великобритании и споет для тюменцев

Марина Девятова — выпускница Академии имени Гнесиных, лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист». В ее репертуаре есть дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, итальянцем Альбано, Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, Александром Буйновым и другими. Оригинальные номера сделаны совместно с Сергеем Войтенко и Дмитрием Храмковым из дуэта «Баян-Микс», с Петром Дрангой. Со Святославом Ещенко записаны шуточно-музыкальные композиции.
Марина Девятова — представительница истинной народной культуры. Ее творчество отмечено искренностью и душевностью. Еще в юности Марина определилась с тем, что хочет петь русские народные песни. Эту любовь привил ей отец, народный артист России Владимир Девятов. «Было время, что русскую песню забыли, забросили, но ее душевность и даже целительность невозможно игнорировать. И она живет уже веками и переживет нас. Для нас с вами русская песня — это послание новым поколениям о нас, нашей жизни, быте, традициях, культуре народа. Это не просто слова, посмотрите историческую данность, наши предки в своих песнях посылали нам информацию о своей жизни, благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю», — уверена Марина Девятова.
Марину Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и королевской семьи.
В декабре 2013 года свой 30-летний юбилей Марина отметила грандиозным концертом в ГЦКЗ «Россия». В ноябре 2014 года в Театре Эстрады при полном аншлаге состоялся концерт, посвященный 15-летию творческой деятельности.
Каждый сольный концерт Марины — это праздник для души: красочное шоу, потрясающие музыканты, живое исполнение.
Стоимость билетов: 700 — 2000 руб.