Она пела для королевы Великобритании и споет для тюменцев

Марина Девятова — представительница истинной народной культуры. Ее творчество отмечено искренностью и душевностью. Еще в юности Марина определилась с тем, что хочет петь русские народные песни. Эту любовь привил ей отец, народный артист России Владимир Девятов. «Было время, что русскую песню забыли, забросили, но ее душевность и даже целительность невозможно игнорировать. И она живет уже веками и переживет нас. Для нас с вами русская песня — это послание новым поколениям о нас, нашей жизни, быте, традициях, культуре народа. Это не просто слова, посмотрите историческую данность, наши предки в своих песнях посылали нам информацию о своей жизни, благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю», — уверена Марина Девятова.