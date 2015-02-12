На фестивале «Славянский базар» будет больше 50 мастер-классов

В этом году Фестиваль будет проходить два дня. Участников ждут общественно-практическая конференция «Возрождение Рода», мастер-классы по различным направлениям народной культуры (рукоделие, творчество, история алфавита и каллиграфия, и др.), показ народных костюмов и одежды в русском/славянском стиле от модельеров, профессиональных швей и самодеятельных мастеров, фотоконкурс «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», выставки («Русская свадьба», «Родословие», экспозиция из этнографического музея ТГУ и др.) выставка-ярмарка народных ремёсел, общий праздник «Сретенье» с играми, хороводами, обрядами, вечорка, детская, молодёжная и мужская программы, выступления коллективов народного творчества и много интересных занятий и зрелищ, где можно на других по смотреть, да себя показать!