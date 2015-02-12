На фестивале «Славянский базар» будет больше 50 мастер-классов

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Фестиваль народной культуры «Славянский базар — 2015» — это яркий праздник, который объединяет всех, кто любит, возрождает, развивает славянскую культуру во всех её проявлениях, ценит здоровый образ жизни, и Родовые традиции и устои.
В этом году Фестиваль будет проходить два дня. Участников ждут общественно-практическая конференция «Возрождение Рода», мастер-классы по различным направлениям народной культуры (рукоделие, творчество, история алфавита и каллиграфия, и др.), показ народных костюмов и одежды в русском/славянском стиле от модельеров, профессиональных швей и самодеятельных мастеров, фотоконкурс «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», выставки («Русская свадьба», «Родословие», экспозиция из этнографического музея ТГУ и др.) выставка-ярмарка народных ремёсел, общий праздник «Сретенье» с играми, хороводами, обрядами, вечорка, детская, молодёжная и мужская программы, выступления коллективов народного творчества и много интересных занятий и зрелищ, где можно на других по смотреть, да себя показать!
Среди организаторов фестиваля — творческое объединение «Небо и Земля», общественное движение «Русские пробежки», общественный благотворительный проект «Преобразуя мир». Руководит фестивалем Марина Заватская, член Общественной палаты Тюменской области, многодетная мать, награждённая орденом «Родительская слава» и медалью «Материнская слава», директор Академии семейного благополучия.
В Фестивале участвуют мастера, преподаватели, творческие коллективы и просто интересные люди. Среди них специалисты в области русской/славянской культуры, профессор ТГАКИСТ Вера Корякова; преподаватель ТГАКИСТ и ТГАСУ, участник международных, союзных, всероссийских, зональных, областных выставок, член Союза художников России Ольга Козловская; заслуженный врач России Людмила Бинюкова; методист по научно-практической деятельности Свердловского областного дома фольклора Вячеслав Печняк; директор школы № 70 Лидия Русакова.
Не пропустите открытие фестиваля — 14 февраля 2015 г. в 10:00, по адресу: ул. Судоремонтная, 1а., ДК «Водник»!
Подробнее обо всех мероприятиях и программе фестиваля можно узнать в группе ВК: https://vk.com/event62531925. Цена билета: взрослые — 500 рублей за два дня, 300 рублей — один день, дети до 14-ти — вход свободный.