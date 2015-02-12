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Камеры на полосах «А» начали работать

12 февраля 2015, 13:04
Все четыре комплекса фотовидеофиксации нарушений начали работать на выделенных полосах для общественного транспорта в Тюмени.
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Тюмень

Камеры установлены на участках полосы «А» по улице Широтной в районе домов № 83 и № 119 и по улице Республики в районе домов № 129 и № 143а. Также готово все необходимое оборудование для оформления постановлений в центре автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс».

Несмотря на то, что соблюдение правил движения по выделенной полосе теперь фиксируют и камеры, и сотрудники Госавтоинспекции, МКУ «Тюменьгортранс» и перевозчики не намерены отказываться от использования видеорегистраторов в автобусах.

МКУ «Тюменьгортранс» просит автомобилистов соблюдать правила движения по полосе «А» и не создавать помех общественному транспорту.

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