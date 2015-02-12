Камеры на полосах «А» начали работать

Камеры установлены на участках полосы «А» по улице Широтной в районе домов № 83 и № 119 и по улице Республики в районе домов № 129 и № 143а. Также готово все необходимое оборудование для оформления постановлений в центре автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс».