Как бюджетно провести 14 февраля

Если вы не хотите ограничиваться коньками, для вас есть база отдыха «Верхний бор». Здесь вы можете покататься не только на коньках, но и на лыжах, санках, тюбингах. Все это можно взять напрокат — коньки и лыжи по 120 руб. в час, санки 100 руб. в час., тюбинги 200 руб. за полчаса, также придется заплатить за вход (220 руб.). Крытый каток работает по будням с 9:00 до 21:00, в выходные с 9:00 до 23:00, прокатиться на лыжах можно с 9:00 до 20:00. Прокат работает до 20:00.