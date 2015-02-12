Как бюджетно провести 14 февраля

Чтобы быть счастливыми в День святого Валентина, не нужно много денег.
Поэтому первый вариант — покататься на лыжах или на коньках. Кортов по городу достаточное количество. Например, в центре города есть каток на Цветном бульваре, там вы можете покататься под открытым небом с музыкой. Работает каток ежедневно с 12:00 до 22:00. Есть бесплатные катки у дворца «Пионер», у торгового центра «Малахит».
Если вы боитесь замерзнуть, то для вас тоже есть вариант. Каток во дворце спорта «Партиком» находится в здании и к тому же он всесезонный. В основном, здесь тренируются спортсмены, а для всех желающих каток работает 2 раза в неделю, в субботу, воскресенье с 18:00 до 22:00. Стоимость входа — 300 рублей со своими коньками, прокат — 400 рублей в час.
Если вы не хотите ограничиваться коньками, для вас есть база отдыха «Верхний бор». Здесь вы можете покататься не только на коньках, но и на лыжах, санках, тюбингах. Все это можно взять напрокат — коньки и лыжи по 120 руб. в час, санки 100 руб. в час., тюбинги 200 руб. за полчаса, также придется заплатить за вход (220 руб.). Крытый каток работает по будням с 9:00 до 21:00, в выходные с 9:00 до 23:00, прокатиться на лыжах можно с 9:00 до 20:00. Прокат работает до 20:00.
Чтобы посидеть вдвоём и поболтать о чем-нибудь, можно устроить небольшой зимний пикник, разжечь костер и приготовить что-нибудь вкусненького. В этом случае стоит очень тепло одеться и, может, даже взять с собой пару запасных теплых вещей. Так вы поддержите свой иммунитет и получите романтику уютного костра. Все это вы можете сделать на кемпинге «Пруд Лесной», здесь есть зона мангалов стоимость, которой 1000 руб. в день. Платите за вход 150 руб. и 1000 за зону мангалов, и наслаждаетесь чистотой лесного воздуха. Время работы кемпинга с 10:00 до 23:00 каждый день, включая выходные.
На «Пруду Лесном» вы также сможете покататься на коньках, лыжах, санках и даже на собачьих упряжках. Прокат лыж 100 руб. в час, коньков 150 руб. в час, санок 50 руб. в час. Стоимость катания на собачьей упряжке 500 руб. взрослые, 300 руб. дети (большой круг), 300 руб. взрослые, 200 руб. дети (маленький круг).
Итак, идём дальше. Следующий вариант — прочувствовать уют домашнего очага, вы можете остаться дома и создать романтику совместными усилиями. В этом вам помогут ароматические свечи, лепестки роз, фрукты или что-то более сытное, шоколад и, по желанию, алкоголь. Но все это на ваше усмотрение.
Если вы хотите добавить больше разнообразия в ваш вечер, то можно посмотреть какой-нибудь фильм, лучше всего подойдет фильм о любви, но это тоже выбирать вам. Этот вечер вам обойдется в 1000–1200 рублей.
Конечно, фильм можно посмотреть и в кинотеатре, со сладким попкорном и напитками. Кинотеатров по городу так же большое количество. Некоторые совсем недавно открылись и уже популярны. Например, кинотеатр «Киномакс» в торговом центре «Кристалл». Цены на билеты зависят от дня недели и времени. А после просмотра можно прогуляться по вечернему городу. Прогулка не помешает и в том случае если вы сходили в кафе. Торопиться не стоит, гуляйте, наслаждайтесь.
У многих влюблённых пар есть значимые места. Например, место, где вы впервые встретились. Я считаю, этим стоит воспользоваться, и посетить это место в столь романтический праздник.
И запомните не так уж и важно, куда вы пойдете, главное — это ваши чувства, если они искрение, то у вас получится добиться романтической атмосферы, и вы сможете удивить свою вторую половинку. И не забывайте про подарок, он тоже должен быть романтичным. По традиции дарят валентинки, что-нибудь сладкое, цветы, шарики, сувениры. Отличного праздника вам!