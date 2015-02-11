Юрий Гальцев привезет в Тюмень «Концерт для своих!»





«Концерт для своих» — это всегда импровизация, его программа никогда не повторяется дважды. В нее обязательно включены номера всех жанров, которые существуют на современной эстраде — от пародий до пластических этюдов. У публики есть возможность увидеть как номера, уже ставшие классикой российского юмора, так и стать первыми зрителями премьерных выступлений, у которых, скорее всего, тоже будет долгая сценическая жизнь. Именно такая разнообразная палитра выступлений и делает «Концерт для своих» одним из самых востребованных представлений в афише Театра эстрады им. А.Райкина, которое всегда проходит с аншлагом.



Как же стать тем самым «избранным», которому посчастливится увидеть лучшие и знаменитые номера Гальцева и его друзей? Все очень просто: нужно лишь попасть на «Концерт для своих!» Вы окунетесь в замечательный мир сатиры и юмора, и вас встретит дружная братия российских комиков. «Концерт для своих!» — веселое искрометное шоу, которое подарит вам массу незабываемых впечатлений и скрасит даже самый пасмурный осенний день!



На сцене вместе с Юриейм Гальцевым выступят также и другие замечательные артисты, мастера комических миниатюр и пародий:



— Юрий Михайлик, неподражаемый клоун, умеющий рассмешить до слез любую публику;

— Игорь Ярошевич, артист оригинального жанра, неоднократно становившийся лауреатом различных юмористических премий, включая приз фестиваля «Море смеха» в Риге;

— Вадим Савенков, выдающийся фокусник, также изумляющий публику искусством пластических движений; и другие артисты, знакомые нам как по ярким театральным работам, так и по телевизионным передачам и фильмам.



Билеты на юбилейный концерт Юрия Гальцева можно приобрести в кассах города, у распространителей тел. 54-22-09 и на сайте Kassy.ru, бесплатная доставка 40-40-60.



Цена билетов: 800 — 2500 рублей.