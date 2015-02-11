Юрий Гальцев привезет в Тюмень «Концерт для своих!»

Один из самых известных юмористов страны Юрий Гальцев и артисты Театра эстрады 19 февраля представят в Тюменской филармонии юбилейную шоу-программу в двух действиях «Концерт для своих».
Это бенефис художественного руководителя театра Юрия Гальцева. В программе концерта — самые популярные номера и неожиданные новинки от одного из самых известных юмористов современной эстрады и его коллег по сцене.
«Концерт для своих!» не случайно носит такое название: у каждого зрителя этого представления, будь он завзятым поклонником Театра эстрады или человеком, впервые посетившим его стены, возникает ощущение, что он попал на встречу со своими близкими друзьями, радушно встречающими старых знакомых.
Вы встретитесь с художественным руководителем театра, знаменитым российским юмористом Юрием Гальцевым и его постоянными коллегами по сцене — клоунами Юриком и Гариком, иллюзионистом Вадимом Савенковым, группой «Кронштадт» и многими другими артистами Театра эстрады.
«Концерт для своих» — это всегда импровизация, его программа никогда не повторяется дважды. В нее обязательно включены номера всех жанров, которые существуют на современной эстраде — от пародий до пластических этюдов. У публики есть возможность увидеть как номера, уже ставшие классикой российского юмора, так и стать первыми зрителями премьерных выступлений, у которых, скорее всего, тоже будет долгая сценическая жизнь. Именно такая разнообразная палитра выступлений и делает «Концерт для своих» одним из самых востребованных представлений в афише Театра эстрады им. А.Райкина, которое всегда проходит с аншлагом.
Как же стать тем самым «избранным», которому посчастливится увидеть лучшие и знаменитые номера Гальцева и его друзей? Все очень просто: нужно лишь попасть на «Концерт для своих!» Вы окунетесь в замечательный мир сатиры и юмора, и вас встретит дружная братия российских комиков. «Концерт для своих!» — веселое искрометное шоу, которое подарит вам массу незабываемых впечатлений и скрасит даже самый пасмурный осенний день!
На сцене вместе с Юриейм Гальцевым выступят также и другие замечательные артисты, мастера комических миниатюр и пародий:
— Юрий Михайлик, неподражаемый клоун, умеющий рассмешить до слез любую публику;
— Игорь Ярошевич, артист оригинального жанра, неоднократно становившийся лауреатом различных юмористических премий, включая приз фестиваля «Море смеха» в Риге;
— Вадим Савенков, выдающийся фокусник, также изумляющий публику искусством пластических движений; и другие артисты, знакомые нам как по ярким театральным работам, так и по телевизионным передачам и фильмам.
Билеты на юбилейный концерт Юрия Гальцева можно приобрести в кассах города, у распространителей тел. 54-22-09 и на сайте Kassy.ru, бесплатная доставка 40-40-60.
Цена билетов: 800 — 2500 рублей.