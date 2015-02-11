Водительские права могут вернуть за хорошее поведение

Идея законопроекта состоит в том, что если за уголовное преступление люди могут получить условно-досрочное освобождение после отбывания половины срока, то за административные проступки человек также может получить возможность УДО.
«Если человек осознал, что он неправильно себя вёл и его действия имели угрозу для других участников движения, то после истечения половины срока наказания по решению суда ему могут вернуть права», — раскрыл суть законопроекта первый зампред комитета нижней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.
Лысаков отметил, что, возможно, в будущем, водители, лишенные прав за пьяное вождение, тоже смогут вернуть их досрочно. «Сейчас такая мера была бы не понята обществом и несвоевременна. С 1 июля заработают меры уголовного характера, мы посмотрим динамику того, что происходит на дороге», — добавил парламентарий.
Как сообщает портал"Авто@mail.ru», ускорить возврат прав смогут те автолюбители, которые в период лишения полностью или частично возместили вред, причиненный их противоправными действиями. Также они должны раскаяться и не совершать других правонарушений. Для возврата прав нужно будет подать ходатайство в суд.
На данный момент после прекращения срока лишения права на управление транспортным средством, возврат водительского удостоверения возможен только после проведения теоретического экзамена на знание ПДД в подразделении Госавтоинспекции.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, по истечении половины срока лишения, водитель, подвергнутый административному или уголовному наказанию, может обратиться в ГИБДД с заявлением в свободной форме для прохождения проверки знаний ПДД. С собой необходимо иметь паспорт, а также постановление о лишении права управления, либо приговор суда. Стоит отметить, что в случае провала экзамена, повторно можно сдать его не ранее, чем через одну неделю после неудачной попытки. Госпошлина за проверку знаний не взимается. После окончания срока лишения гражданину остается только обратиться в то подразделение, куда было сдано водительское удостоверение.
А вот тем, кто был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, либо за совершение ДТП в состоянии опьянения, вернуть водительское удостоверение могут только после представления нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.
Не стоит забывать, что обязательным условием для возврата удостоверения является оплата задолженностей перед государством по штрафам за нарушения ПДД.
Сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения можно в экзаменационном отделении межрайонного отдела ГИБДД по улице 50 лет Октября, 63а. Также это возможно сделать в подразделениях Госавтоинспекции в Ишиме, Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске и в селе Упорово.
Отметим, что только в прошлом году на территории Тюменской области более 10 тысяч водителей были лишены права управления транспортом судами. Более 4, 3 тыс. тюменцев отбыли административный арест по решению суда. Также на водителей-правонарушителей было наложено более 556 миллионов рублей административных штрафов. Из них взыскано более 394 миллионов рублей.