Водительские права могут вернуть за хорошее поведение

Как сообщает областная Госавтоинспекция, по истечении половины срока лишения, водитель, подвергнутый административному или уголовному наказанию, может обратиться в ГИБДД с заявлением в свободной форме для прохождения проверки знаний ПДД. С собой необходимо иметь паспорт, а также постановление о лишении права управления, либо приговор суда. Стоит отметить, что в случае провала экзамена, повторно можно сдать его не ранее, чем через одну неделю после неудачной попытки. Госпошлина за проверку знаний не взимается. После окончания срока лишения гражданину остается только обратиться в то подразделение, куда было сдано водительское удостоверение.