Пять мастер-классов ко Дню святого Валентина — в «Пионере»

Участники смогут сделать сюрприз для любимых людей из полимерной глины, фетра, бумаги и других материалов, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».
Расписание творческих мастерских:
— 11 февраля в 18:30 — «Шкатулка для подарка»;
— 12 февраля в 18:30 — «Открытка-валентинка»;
— 13 февраля в 18:30 — «Романтические свечи»;
— 14 февраля в 12:00 — «Кофейное дерево»;
— 14 февраля в 14:00 — «Сердце из бумажных цветов».
Запись на мастер-классы и подробная информация по телефону: 68- 93–96 или 8-922-261-89-70. Стоимость участия в мастер-классе — 200 рублей (декупаж на свечах — 300 рублей).