Пять мастер-классов ко Дню святого Валентина — в «Пионере»

В центре искусств и культуры дворца «Пионер» в преддверии Дня влюбленных проведут пять мастер-классов, на которых научат делать подарки к празднику своими руками.

Сюжет Тюмень