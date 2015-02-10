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Пять мастер-классов ко Дню святого Валентина — в «Пионере»

10 февраля 2015, 12:22
В центре искусств и культуры дворца «Пионер» в преддверии Дня влюбленных проведут пять мастер-классов, на которых научат делать подарки к празднику своими руками.
Сюжет
Тюмень

Участники смогут сделать сюрприз для любимых людей из полимерной глины, фетра, бумаги и других материалов, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».

Расписание творческих мастерских:

— 11 февраля в 18:30 — «Шкатулка для подарка»;

— 12 февраля в 18:30 — «Открытка-валентинка»;

— 13 февраля в 18:30 — «Романтические свечи»;

— 14 февраля в 12:00 — «Кофейное дерево»;

— 14 февраля в 14:00 — «Сердце из бумажных цветов».

Запись на мастер-классы и подробная информация по телефону: 68- 93–96 или 8-922-261-89-70. Стоимость участия в мастер-классе — 200 рублей (декупаж на свечах — 300 рублей).

#Новости#Мастер-класс#Тюмень#Ирина#Культура
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