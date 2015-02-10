Абонемент в фитнес-клубы ATHLETIC GYM — от 499 рублей в месяц!

Несмотря на экономическую ситуацию, занятия фитнесом по-прежнему остаются быть доступными. Сеть фитнес-клубов ATHLETIC GYM предлагает клубные карты на 12 месяцев по рекордно выгодным ценам — от 499 рублей в месяц.
ATHLETIC GYM — федеральная сеть фитнес-клубов, работающая в нескольких городах России. В нашем городе сеть представлена двумя клубами — фитнес-центром на Н. Ростовцева (район МЖК) и Бойцовским клубом на Осипенко (бизнес-центр «Овентал-тауэр»). Годовое членство в них стоит 8 990 и 5 990 рублей за год соответственно.
В эту сумму входит неограниченный доступ в тренажерный зал и на групповые программы, посещение уникальных мастер-классов и развлекательных мероприятий, консультации с опытными фитнес-инструкторами и специалистами по питанию.
При этом каждый клуб ATHLETIC GYM по-своему уникален.
Бойцовский клуб ATHLETIC GYM в бизнес-центре «Овентал-Тауэр» — фитнес-клуб принципиально нового формата: он включает в себя аутентичный тренажерный зал, различные групповые программы для мужчин и женщин, многофункциональную зону единоборств с бойцовским рингом, клеткой-восьмиугольник и комплексом workout.
Фитнес-центр в районе МЖК — один из самых больших фитнес-центров города. На территории центра находится просторный тренажерный зал, 3 зала групповых программ, зона сайкла, современная спа-зона, салон красоты, фитнес-бар, кабинет фитнес-диагностики, детская комната и многое другое.
Если вы хотите стать клиентом ATHLETIC GYM на выгодных условиях, звоните по телефону отдела продаж: 8 800 333 53 13.