Абонемент в фитнес-клубы ATHLETIC GYM — от 499 рублей в месяц!

ATHLETIC GYM — федеральная сеть фитнес-клубов, работающая в нескольких городах России. В нашем городе сеть представлена двумя клубами — фитнес-центром на Н. Ростовцева (район МЖК) и Бойцовским клубом на Осипенко (бизнес-центр «Овентал-тауэр»). Годовое членство в них стоит 8 990 и 5 990 рублей за год соответственно.