Подростки и молодые женщины губят себя алкогольными «энергетиками»

Анализ наркологической ситуации указывает, что наблюдающийся рост потребления слабоалкогольных напитков происходит за счет подростков и женщин детородного возраста. Это в немалой степени способствует снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателей преждевременной смерти населения.
Слабоалкогольные напитки пользуются популярностью, подкрепляемой агрессивной рекламой, у молодежи и женщин. Подростковый возраст является наиболее опасным с точки зрения привыкания к алкоголю и алкоголизации, особенно для девушек. Данные последних лет свидетельствуют, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие приема пива либо слабоалкогольных напитков.
Производство алкогольных тонизирующих напитков возрастает ежегодно на 20%. Вместе с тем, сочетание алкоголя и тонизирующих веществ в составе так называемых энергетических напитков в значительной степени усиливает энергетический обмен в организме, нарушая при этом ассимиляцию других жизненно важных макро- и микронутриентов. Следствием этого является ускорение привыкания к алкоголю.
Кроме того, тонизирующие компоненты алкогольных напитков, вызывающие стимуляцию энергетического обмена, усиливают многократно риск токсического, мутагенного и канцерогенного действия алкоголя на человека.
Слабоалкогольные напитки намеренно создаются с вкусовыми характеристиками, присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, снижая тем самым выраженность органолептических признаков алкоголя. Они выпускаются в красочной привлекательной потребительской упаковке, содержащей молодежную символику, в то время как сведения о наличии алкоголя представлены в плохо читаемой мелкой и неконтрастной форме. Это создает ложный имидж продукции как безалкогольной, близкой к обычным прохладительным напиткам.
В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации действуют нормативные правовые акты, ограничивающие продажу и распитие алкогольных тонизирующих напитков (Чеченская Республика, Ставропольский, Краснодарский, Алтайский края, Чукотский автономный округ, Тульская, Калужская, Ростовская, Нижегородская, Астраханская области и др.).
В Москве, Московской области также разрабатываются подобные законопроекты. Ограничение оборота алкогольных тонизирующих напитков способствует снижению рисков для здоровья населения, повышению качества жизни и ее продолжительности.
Напомним, 1 августа 2014 года в постановление правительства Тюменской области «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области» были внесены изменения. Все энергетические напитки с содержанием этилового спирта от 1,5 до 9% должны были попасть под запрет с 1 сентября 2014 года.
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