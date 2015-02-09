Подростки и молодые женщины губят себя алкогольными «энергетиками»

Производство алкогольных тонизирующих напитков возрастает ежегодно на 20%. Вместе с тем, сочетание алкоголя и тонизирующих веществ в составе так называемых энергетических напитков в значительной степени усиливает энергетический обмен в организме, нарушая при этом ассимиляцию других жизненно важных макро- и микронутриентов. Следствием этого является ускорение привыкания к алкоголю.