К середине недели в городе будет грязно и сыро

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в пятницу, 13 февраля, в городе также будет тепло. Днем воздух прогреется до -3 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 6 м/с. В светлое время суток в Тюмени будет пасмурно. В вечернее время характер погоды не поменяется.