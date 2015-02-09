К середине недели в городе будет грязно и сыро

По информации сайта NashGorod.ru, во вторник, 10 февраля, будет тепло. В светлое время суток столбики термометров покажут -3 градуса. Теплый юго-западный ветер наберет скорость 4 м/с. Вечером в Тюмени ожидается 8 градусов ниже нуля. Весь день пройдет без осадков.
В среду, 11 февраля, в дневное время в воздухе установится температура -5 градусов. Западный ветер будет достаточно сильным, его скорость составит 6 м/с. К тому же, в город придут осадки в виде снегопада. Вечером столбики термометров опустятся на три отметки, а снег прекратится.
Четверг, 12 февраля, будет аномально теплым. Днем в Тюмени ожидается 0 градусов. Западный ветер наберет скорость 6 м/с. В течение дня будет идти обильный снег. В вечернее время суток похолодает всего на три градуса. Зато ветер утихнет и снегопад прекратится.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в пятницу, 13 февраля, в городе также будет тепло. Днем воздух прогреется до -3 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 6 м/с. В светлое время суток в Тюмени будет пасмурно. В вечернее время характер погоды не поменяется.
Первый выходной день на этой неделе, суббота, 14 февраля, будет прохладной. В светлое время суток столбики термометров покажут 10 градусов ниже нуля. Ветер будет холодным северным, его скорость составит 4 м/с. Вечером похолодает до -13 градусов, и пройдет небольшой снег.
Воскресенье, 15 февраля, станет самым холодным днем этой недели. Днем в Тюмени ожидается 12 градусов ниже нуля при холодном северном ветре скоростью 4 м/с. К вечеру в городе похолодает до -14 градусов. День будет пасмурным, но осадков не принесет.
Фото: http://photorad.photographer.ru