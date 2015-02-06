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В Тюмени состоится фестиваль творчества «Народный хит Победы»

6 февраля 2015, 13:48
В преддверии празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 г.) ГАУК ТО ДНК «Строитель» проводит фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Народный хит Победы». Фестиваль пройдет в Тюмени с 15 февраля по 25 апреля 2015 года.

Организаторы уже принимают заявки и продолжат делать это до 14 февраля 2015 года.

Главной задачей фестиваля является пропаганда истории и воинской славы Отечества, развития массовости и популяризации исполнительского мастерства любительских коллективов и исполнителей, создания песенного репертуара героико-патриотической, гражданственной тематики, активного участия коллективов и исполнителей самодеятельного творчества в мероприятиях по празднованию знаменательных дат российской военной истории, Великой Отечественной войны.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» и ТГБОО «Городской клуб ветеранов».

Для участия в фестивале необходимо подать заявку и отправить ее на электронную почту, указанную в положении (положение и заявка размещены на сайте ДНК «Строитель» http://www.dnkstroitel.ru).

Принять участие может любой житель областного центра, любительские творческие коллективы и солисты в возрасте от 16 лет и старше. Программа концертного выступления участника должна состоять из одного произведения патриотической направленности, раскрывающего тематику конкурса.

Победителем фестиваля станет участник, за которого в период конкурсных дней (15.02.15 г., 25.02.15 г., 14.03.15 г., 11.04.15 г.) и финала (25.04.15 г.) проголосует наибольшее количество зрителей, присутствующих в момент выступления в концертном зале ГАУК ТО «ДНК «Строитель».

#Новости#День Победы#Фестиваль#ДНК Строитель#Женя#Культура
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