В Тюмени состоится фестиваль творчества «Народный хит Победы»

Организаторы уже принимают заявки и продолжат делать это до 14 февраля 2015 года.
Главной задачей фестиваля является пропаганда истории и воинской славы Отечества, развития массовости и популяризации исполнительского мастерства любительских коллективов и исполнителей, создания песенного репертуара героико-патриотической, гражданственной тематики, активного участия коллективов и исполнителей самодеятельного творчества в мероприятиях по празднованию знаменательных дат российской военной истории, Великой Отечественной войны.
Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» и ТГБОО «Городской клуб ветеранов».
Для участия в фестивале необходимо подать заявку и отправить ее на электронную почту, указанную в положении (положение и заявка размещены на сайте ДНК «Строитель» http://www.dnkstroitel.ru).
Принять участие может любой житель областного центра, любительские творческие коллективы и солисты в возрасте от 16 лет и старше. Программа концертного выступления участника должна состоять из одного произведения патриотической направленности, раскрывающего тематику конкурса.
Победителем фестиваля станет участник, за которого в период конкурсных дней (15.02.15 г., 25.02.15 г., 14.03.15 г., 11.04.15 г.) и финала (25.04.15 г.) проголосует наибольшее количество зрителей, присутствующих в момент выступления в концертном зале ГАУК ТО «ДНК «Строитель».