В Тюмени состоится фестиваль творчества «Народный хит Победы»

Победителем фестиваля станет участник, за которого в период конкурсных дней (15.02.15 г., 25.02.15 г., 14.03.15 г., 11.04.15 г.) и финала (25.04.15 г.) проголосует наибольшее количество зрителей, присутствующих в момент выступления в концертном зале ГАУК ТО «ДНК «Строитель».