Тюменских смс-спамеров оштрафовали на 2,5 млн

«Количество судебных дел будет только расти, поскольку за каждое нарушение, которое нами выявлено, возбуждается административное производство и накладывается административный штраф. Так за прошлый год рассмотрено 22 административных дела и вынесено штрафов на 2 млн 400 тысяч рублей. Это только по смс-рассылке», — рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Тюменского УФАС Ирина Поткина. Она также добавила, что штраф составляет для юридического лица от 100–500 тысяч рублей за одно смс-сообщение.
По данным УФАС, наиболее распространенной является реклама такси и меховых изделий. Зачастую в смс-рассылке участвуют не один и не два хозяйствующих субъекта, задействованы целые цепочки лиц. Каждый из этих субъектов должен иметь согласие гражданина на получение рекламы. «Закон говорит о том, что недопустима рассылка рекламы посредством электросвязи, в том числе смс-рассылка, без получения предварительного согласия абонента на получение рекламы», — отметила Ирина Поткина.
Поэтому гражданам надо внимательно подписывать договоры и давать согласие на те или иные услуги. По словам Ирины Поткиной, бывают случаи, когда граждане действительно давали свое согласие при заключении договора с оператором связи, но сами об этом не знали, а затем обращались в УФАС.
Отметим, заявление о незаконном распространении смс-спама должно содержать необходимый пакет документов: фотография или распечатанная копия самого смс-сообщения, договор на оказание услуг с оператором связи и детализация с смс-спамом. Кроме того, необходимо согласие гражданина на обработку персональных данных.
Тюменское УФАС также принимает заявления по электронной почте, но в этом случае к нему нужно приложить согласие на обработку персональных данных, написанное от руки с подписью гражданина.
Фото: mmcode.com.ua