Тюменских смс-спамеров оштрафовали на 2,5 млн

«Количество судебных дел будет только расти, поскольку за каждое нарушение, которое нами выявлено, возбуждается административное производство и накладывается административный штраф. Так за прошлый год рассмотрено 22 административных дела и вынесено штрафов на 2 млн 400 тысяч рублей. Это только по смс-рассылке», — рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Тюменского УФАС Ирина Поткина. Она также добавила, что штраф составляет для юридического лица от 100–500 тысяч рублей за одно смс-сообщение.