Пьяный водитель сбил сотрудника ГИБДД

Догнать и заблокировать «Ниву», а также задержать ее водителя, сотрудникам ГИБДД удалось в ближайшем дачном обществе. За рулем автомобиля находился 50-летний житель поселка Московский, который, уже пятый день как праздновал свой юбилей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Инспекторам мужчина заявил, что не видел, кто пытался открыть дверь его машины. При проведении медицинского освидетельствования, алкотестер показал наличие более 1 мг алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха.