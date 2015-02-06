Пьяный водитель сбил сотрудника ГИБДД

Наряд спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД днем нес службу на выезде из города на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Внимание инспектора привлек автомобиль «Нива». Водитель тольяттинского внедорожника решил не останавливаться по взмаху жезла, а развернуться на дороге прямо перед полицейским. В этот момент лейтенанту полиции Алексею Ходорову удалось на ходу открыть водительскую дверь автомобиля, но «Нива», сбросив его, продолжила движение. В результате чего инспектор упал на дорогу.
Догнать и заблокировать «Ниву», а также задержать ее водителя, сотрудникам ГИБДД удалось в ближайшем дачном обществе. За рулем автомобиля находился 50-летний житель поселка Московский, который, уже пятый день как праздновал свой юбилей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Инспекторам мужчина заявил, что не видел, кто пытался открыть дверь его машины. При проведении медицинского освидетельствования, алкотестер показал наличие более 1 мг алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха.
Инспектор в результате происшествия получил травму кисти руки. Примечательно, что до сегодняшнего дня 50-летний Сергей Михайлович в поле зрения сотрудников ДПС Тюменской области не попадал, хотя имеет водительский стаж с 1983 года.