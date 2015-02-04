Тюменская ГИБДД просит ужесточить наказание за езду в пьяном виде

Несмотря на то, что на протяжении последних лет штраф за езду в пьяном виде на территории Российской Федерации значительно возрос, количество аварий, совершенных нетрезвыми водителями, продолжает расти. Так, в 2014 году водители в состоянии алкогольного опьянения совершили 117 дорожных аварий. В позапрошлом году их было зафиксировано на 17 меньше. По словам начальника отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени Александра Селюнина, поскольку высокие штрафы не страшат любителей выпить, руководство Госавтоинспекции предложило еще больше ужесточить наказание для таких граждан.