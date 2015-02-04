Тюменская ГИБДД просит ужесточить наказание за езду в пьяном виде

Несмотря на то, что на протяжении последних лет штраф за езду в пьяном виде на территории Российской Федерации значительно возрос, количество аварий, совершенных нетрезвыми водителями, продолжает расти. Так, в 2014 году водители в состоянии алкогольного опьянения совершили 117 дорожных аварий. В позапрошлом году их было зафиксировано на 17 меньше. По словам начальника отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени Александра Селюнина, поскольку высокие штрафы не страшат любителей выпить, руководство Госавтоинспекции предложило еще больше ужесточить наказание для таких граждан.
Напомним, что в конце года Госдума приняла во втором чтении поправки к Уголовному Кодексу, которые серьезно ужесточают наказание за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Если законопроект будет подписан президентом России, то уже с 1 июля 2015 года езда в состоянии опьянения будет считаться уголовным преступлением.
«Ни штраф в 30 тысяч рублей, ни даже 50 тысяч не страшат наших водителей, — говорит Александр Георгиевич, — Получается парадокс — чем больше мы увеличиваем штраф, тем больше получаем алкоголиков. Поэтому мы вынесли предложение ужесточить штраф до 200 тысяч рублей и выше. Сейчас наше предложение находится на рассмотрении и мы очень надеемся на положительное заключение».
Тюменская ГИБДД предлагает не только значительное увеличение штрафа, но и конфискацию автомобиля. Кроме того, как заявил Селюнин, не исключаются и более серьезные меры, включая лишение свободы сроком на год. «Мы сопоставили ситуацию с другими странами, где более жестоко подходят к пьяным нарушителям. Например, в некоторых европейских странах любителям выпить дается огромный срок, до трех-четырех лет лишения свободы, а затем пожизненно изымаются водительские права. Мы рассматриваем все варианты», — говорит начальник городского Управления.
Отметим, что всего в прошлом году на территории города произошло 1874 ДТП, это на 230 больше, чем в 2013 году. 62 человека погибли, 2565 человек получили травмы. Более 7% от числа всех дорожных аварий, зафиксированных в прошлом году, произошло по вине нетрезвых водителей.