«Рощино» впервые принял самолет по спутниковой навигации

В целом локальная контрольно-корректирующая станция (ЛККС-А-2000) позволит более точно сопровождать воздушные суда при заходе на посадку. Диспетчеры получили возможность метровой точности при навигации самолетов, значительное снижение достигнуто по метеоминимуму — 70 метров по нижней границе облаков и 900 метров по видимости на ВПП. Кроме того, отмечают в аэропорту, ЛККС-А-2000 значительно дешевле прежних систем захода на посадку и ближней навигации, соответственно, эксплуатационных расходы на нее также снизились.