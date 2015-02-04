«Рощино» впервые принял самолет по спутниковой навигации

Как сообщают в пресс-службе аэропорта «Рощино», система точного захода на посадку будет использоваться на две взлетно-посадочные полосы без использования наземных радиотехнических средств. Тюменский аэропорт стал первым в России, который начал принимать воздушные суда по спутниковой системе захода на посадку.
В целом локальная контрольно-корректирующая станция (ЛККС-А-2000) позволит более точно сопровождать воздушные суда при заходе на посадку. Диспетчеры получили возможность метровой точности при навигации самолетов, значительное снижение достигнуто по метеоминимуму — 70 метров по нижней границе облаков и 900 метров по видимости на ВПП. Кроме того, отмечают в аэропорту, ЛККС-А-2000 значительно дешевле прежних систем захода на посадку и ближней навигации, соответственно, эксплуатационных расходы на нее также снизились.
Следует отметить, что отечественная наземная система дифференциальной коррекции была принята на оснащение еще в 2006 году распоряжением Росавиации от 19 мая. Разработчиком ЛККС-А-2000 выступило ООО «НППФ Спектр». Система выдержала приемочные и эксплуатационные испытания, получив сертификат от Межгосударственного авиационного комитета.