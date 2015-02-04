Чтобы не отдавать долг, подбил приятелей на убийство

«22 июня 2014 года 23-летний мужчина, который был должен своей знакомой, решил ее убить и похитить принадлежащее ей имущество. Под предлогом возврата долга он приехал с потерпевшей на территорию производственной базы, расположенной на улице Тимофея Чаркова. Там мужчина встретил друзей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил им похитить у потерпевшей золотые украшения и деньги, после чего убить женщину, а принадлежащий ей автомобиль продать и поделить деньги поровну. Приятели согласились», — сообщили в пресс-службе Следственного управление СК РФ по Тюменской области.