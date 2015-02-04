Чтобы не отдавать долг, подбил приятелей на убийство

В зависимости от роли каждого они обвиняются по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему), п.п. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).
«22 июня 2014 года 23-летний мужчина, который был должен своей знакомой, решил ее убить и похитить принадлежащее ей имущество. Под предлогом возврата долга он приехал с потерпевшей на территорию производственной базы, расположенной на улице Тимофея Чаркова. Там мужчина встретил друзей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил им похитить у потерпевшей золотые украшения и деньги, после чего убить женщину, а принадлежащий ей автомобиль продать и поделить деньги поровну. Приятели согласились», — сообщили в пресс-службе Следственного управление СК РФ по Тюменской области.
Мужчины вытащили сидящую в салоне автомобиля тюменку, стали бить ее, а потом потащили в строительный вагончик. Там, применяя насилие, злодеи выяснили у своей жертвы пин-код банковской карты, а 23-летний должник потерпевшей заставил ее внести его данные в полис обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств. После этого женщину поместили в багажник ее же автомобиля, вывезли на 12 километр Велижанского тракта и задушили.
Приятели-душегубы так и не смогли продать похищенные ювелирные украшения и автомобиль, а позднее были задержаны.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.