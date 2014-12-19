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Сорок роз во льду украсили Цветной бульвар

19 декабря 2014, 10:26
Необычные ледяные скульптуры — розы, застывшие во льду, — установили на Цветном бульваре со стороны ЦУМа.

Композиция представляет собой по 4 ледяных паралеллепипеда, установленных с двух сторон от импровизированной рамки с Дедом Морозом и Снегурочкой. В ледяных глыбах заморожены по 5 бордовых роз.

Идея креативной композиции принадлежит руководителю управы Центрального административного округа Валерию Борисову, рассказали в ведомстве корреспонденту NashGorod.ru. Самого Валерия Ивановича застать на месте не удалось.

Напомним, в этом году главная площадка с ледяными скульптурами находится возле драмтеатра, на площади 400-летия города Тюмени. Ледовый городок «Зимние забавы» http://www.nashgorod.ru/news/news70165.html представляет собой композицию из нескольких панно с героями мультфильмов. В центре внимания — роскошная живая ель высотой 24 метра.

Торжественное открытие ледового городка состоится в 17 часов 26 декабря. Мероприятие пройдет в формате массового гулянья с зимними забавами, спортивными конкурсами, музыкальными площадками, а также горячим чаем и выпечкой. На центральной сцене также запланирован праздничный концерт, награждение победителей творческого конкурса «Огни Тюмени» и поздравления официальных лиц города. Завершится вечер фейерверком.

#Новости#Новый год#Тюмень#Управа Центрального округа#Цветной бульвар#Ирина#Общество
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