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Сколько стоят живые ели в Тюмени?

18 декабря 2014, 12:05
На сельскохозяйственных рынках и ярмарках города начали продавать ели, пихты и сосны.

У рынка «Центрального», за торговым центром «Рентал» находятся открытые торговые ряды, где рядом с несколькими прилавками стоят живые елочки, сосны и пихты на деревянных крестовинах. Фиксированной стоимости у них нет: цену определяет сам продавец на глаз — небольшая пушистая красавица (примерно 1,3 м высотой) обойдется в 500 рублей, высокая раскидистая ель, которая станет центром внимания на празднике, — в 2000 рублей. Стоимость зависит от высоты, пышности дерева.

У «Зеленого берега» по традиции работает новогодний елочный базар — в открытом павильоне у «Южного». Здесь вниманию покупателя представлены более сотни новогодних деревьев — сосен и пихт. Цена зависит от размера — 600 и 800 рублей за метр соответственно.

Также точки продажи живых новогодних деревьев находятся на Южном (Чаплина, 122) и Червишевском (Червишевский тракт, 25) рынках, а также на ярмарках «Маяк» (Восстания, 2), «Привоз» (ТЦ «Малахит»), «Рыболовных товаров» (30 лет Победы), у ТЦ «Рентал (Герцена, 103 стр. 1), «На Михайловском» (Широтная-Перякова — объездная дорога), «Порт» (Мельникайте, 126 кор.2), а также на ярмарке выходного дня «У ТРК «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11). Об этом горожан информировал департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

По сообщениям тюменцев, продают живые ели и у ТЦ «Колумб», под них там отгорожено специальное место. Но деревья не всегда есть в наличии — позавчера было пусто.

#Новости#Рынки#Новый год#Тюмень#Ирина#Общество
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