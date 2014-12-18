Сколько стоят живые ели в Тюмени?

У рынка «Центрального», за торговым центром «Рентал» находятся открытые торговые ряды, где рядом с несколькими прилавками стоят живые елочки, сосны и пихты на деревянных крестовинах. Фиксированной стоимости у них нет: цену определяет сам продавец на глаз — небольшая пушистая красавица (примерно 1,3 м высотой) обойдется в 500 рублей, высокая раскидистая ель, которая станет центром внимания на празднике, — в 2000 рублей. Стоимость зависит от высоты, пышности дерева.