Россияне в спешке забирают свои деньги из банков

«Мы поддерживаем идею увеличить страховые возмещения в размере 1,4 млн рублей. Полагаем, что поправки будут приняты в самое ближайшее время», — рассказали в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова. Предполагается, что нагрузка по выплате страховых случаев ляжет на Центробанк. В законе о страховании вкладов есть норма, разрешающая финансировать дефицит фонда при его возникновении за счет кредитов ЦБ.