Россияне в спешке забирают свои деньги из банков

Сегодня на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку планируется рассмотреть инициативу правительства, которое накануне совместно с Банком России сформулировало программу стабилизации финансового рынка.
«Мы поддерживаем идею увеличить страховые возмещения в размере 1,4 млн рублей. Полагаем, что поправки будут приняты в самое ближайшее время», — рассказали в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова. Предполагается, что нагрузка по выплате страховых случаев ляжет на Центробанк. В законе о страховании вкладов есть норма, разрешающая финансировать дефицит фонда при его возникновении за счет кредитов ЦБ.
«При наступлении страхового случая 1,4 млн рублей вкладчик получит сразу. Если вклад был больше, еще до 300 тысяч рублей будут перечислены гражданину в рамках банкротства банка, причем до выплат, причитающихся АСВ», — разъясняется в документе.
По прогнозам экспертов, эта мера вряд ли остановит отток вкладов, люди не боятся банкротства банков, теперь они опасаются заморозки своих депозитов, и этот страх повышение страховки не снимает: «Население сделало выбор в пользу долларов дома».
Как отмечают аналитики, с начала года совокупный отток рублевых средств со счетов граждан составил 216 млрд рублей, по валютным вкладам отток составил 3,1 млрд долларов. Граждане просто снимают средства со счетов и депозитов и меняют их на наличную валюту или покупают ювелирные изделия, бытовую технику, автомобили.