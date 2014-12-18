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Пьяная компания врезалась в грузовик: погибли двое

18 декабря 2014, 13:14
В среду, 17 декабря, около четырех часов дня на 395 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в окрестностях села Уват, столкнулись легковой автомобиль BMW 520 и грузовик Iveco. Причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд BMW на полосу встречного движения.

В результате происшествия двое мужчин, 30-летний владелец автомобиля, находившийся в момент аварии на заднем сидении, и 42-летний мужчина, управлявший иномаркой, погибли. Еще один 25-летний пассажир «легковушки» получил черепно-мозговую травму, но выжил в аварии, сообщили в Управлении ГИБДД Тюменской области.

По словам молодого человека, находившегося в состоянии опьянения, они отдыхали вместе с владельцем авто в сауне, употребляли спиртное. Был ли трезв мужчина, находившийся за рулем BMW, пояснить молодой человек не смог.

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