Пьяная компания врезалась в грузовик: погибли двое

В результате происшествия двое мужчин, 30-летний владелец автомобиля, находившийся в момент аварии на заднем сидении, и 42-летний мужчина, управлявший иномаркой, погибли. Еще один 25-летний пассажир «легковушки» получил черепно-мозговую травму, но выжил в аварии, сообщили в Управлении ГИБДД Тюменской области.
По словам молодого человека, находившегося в состоянии опьянения, они отдыхали вместе с владельцем авто в сауне, употребляли спиртное. Был ли трезв мужчина, находившийся за рулем BMW, пояснить молодой человек не смог.