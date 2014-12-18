Квартиру тюменца обворовал собутыльник жены

29 июля от тюменца поступило заявление о том, что из его квартиры был похищен компьютер, колонки и две куртки. Сотрудники полиции, работавшие на месте происшествия, не обнаружили ни следов взлома, ни отпечатков, пригодных для идентификации подозреваемого.