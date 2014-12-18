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Квартиру тюменца обворовал собутыльник жены

18 декабря 2014, 17:51
Накануне, 17 декабря, сотрудники тюменской полиции задержали мужчину, который летом совершил квартирную кражу.
Сюжет
Тюмень

Накануне, 17 декабря, сотрудники тюменской полиции задержали мужчину, который летом совершил квартирную кражу.

29 июля от тюменца поступило заявление о том, что из его квартиры был похищен компьютер, колонки и две куртки. Сотрудники полиции, работавшие на месте происшествия, не обнаружили ни следов взлома, ни отпечатков, пригодных для идентификации подозреваемого.

«Благодаря грамотной работе оперативников установлено, что ключ от квартиры был у супруги потерпевшего, которая, находясь с ним в ссоре, не проживала дома и распивала алкогольные напитки с малознакомыми людьми», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

В краже заподозрили одного из собутыльников супруги потерпевшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина находится в Свердловской области, где у него есть родственники.

Накануне 38-летний безработный тюменец был задержан. Он сознался в совершении преступления и пояснил, что похищенное имущество он сразу же после совершения кражи продал незнакомым лицам. Ключ от квартиры он «одолжил» у жены потерпевшего, когда та была сильно пьяна.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

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