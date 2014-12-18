Квартиру тюменца обворовал собутыльник жены

Накануне, 17 декабря, сотрудники тюменской полиции задержали мужчину, который летом совершил квартирную кражу.
29 июля от тюменца поступило заявление о том, что из его квартиры был похищен компьютер, колонки и две куртки. Сотрудники полиции, работавшие на месте происшествия, не обнаружили ни следов взлома, ни отпечатков, пригодных для идентификации подозреваемого.
«Благодаря грамотной работе оперативников установлено, что ключ от квартиры был у супруги потерпевшего, которая, находясь с ним в ссоре, не проживала дома и распивала алкогольные напитки с малознакомыми людьми», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
В краже заподозрили одного из собутыльников супруги потерпевшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина находится в Свердловской области, где у него есть родственники.
Накануне 38-летний безработный тюменец был задержан. Он сознался в совершении преступления и пояснил, что похищенное имущество он сразу же после совершения кражи продал незнакомым лицам. Ключ от квартиры он «одолжил» у жены потерпевшего, когда та была сильно пьяна.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).