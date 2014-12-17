Журналисты VS театр: информировать или оценивать

Журналист должен знать законы, по которым создается спектакль и правила создания текстов, руководствоваться законом о СМИ и определенными этическими нормами, считает завкафедрой истории и теории журналистики ТюмГУ Ольга Петрова.
В основном, статьи тюменских журналистов — это пересказ, или описание вроде «сочно, яркими мазками режиссер лепит образ», отмечает директор театра «Ангажемент» Леонид Окунев. «Театральной критикой мы не избалованы. Наверное, в Тюмени выгоднее писать о другом. Вообще я больше ориентируюсь не на отзывы в прессе, а на кассу», — подчеркивает руководитель молодежного театра.
В Тюменском драмтеатре не бывает премьер, на которые не приходят журналисты, рассказал его директор Сергей Осинцев. Исключение — театр не приглашает корреспондентов, потому что спектакли не готовы, но это бывает крайне редко.
«По моему мнению, отток зрителей из театра идет, потому что сегодня можно получить то же самое, не выходя из дома: посмотреть спектакль в интернете или кинотеатре. Искусство стало более доступно человеку, который хочет сегодня жить быстро, как в „Инстаграм“: написал, сфотографировал, выложил — все. Но мне интересно мнение любого человека, который приходит в театр, каким бы оно ни было», — считает Сергей Вениаминович.
Он отмечает, что журналисты сегодня непытливы, не ищут информационные поводы. Им некогда, они просто пишут заметку — что видят, о том и говорят. А чуть-чуть подумать, осмыслить сделанное артистом, который работал на сцене… Это нежелание развиваться, читать, погружаться в сюжет.
«Нас учили на театроведении: «Прежде чем сказать о спектакле плохое, осудить, узнайте историю постановки в целом, историю постановок этого режиссера, как другие актеры играли этот образ, постарайтесь все это сравнить. Только в сравнении есть истина. А артисты читают все, что пишут о них, обижаются, плачут, страдают. Они этим живут, у них обостренное восприятие жизни. И когда псевдожурналист приходит и говорит — это ***** (экскременты), что происходит с артистом? Есть в нашем городе такие журналисты, но есть и те, с кем можно вести диалог, кто учится и растет, например, Ирина Пермякова», — рассуждает Сергей Осинцев.
Директор самого большого в России театра считает, что в принципе, театр и сам может про себя писать. Да, будет писать только хорошо, это будет не совсем объективно, но задача при этом будет выполнена — событие зафиксировано. С другой стороны, найдется тот, кто захочет с этим поспорить. Таким образом, если журналистика умрет, то она вновь родится.
«Нам бы хотелось посидеть, обдумать спектакль, написать развернуто, но для этого нужно время, а на следующий день ты бежишь еще на два мероприятия», — озвучила журналистскую позицию Ирина Тарабаева из «Тюменских известий».
В защиту журналистов выступила преподаватель университета Людмила Суворова: «Нам следует отделять критиков от журналистов. У последних задача — информировать, а дальше корреспондент может повышать свой профессиональный уровень, если он специализируется на этой теме. Он может посещать семинары, получать дополнительное образование. Вообще претензии к журналистам здесь необоснованны».
Фото: Евгений Шаров