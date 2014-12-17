Журналисты VS театр: информировать или оценивать

«Нас учили на театроведении: «Прежде чем сказать о спектакле плохое, осудить, узнайте историю постановки в целом, историю постановок этого режиссера, как другие актеры играли этот образ, постарайтесь все это сравнить. Только в сравнении есть истина. А артисты читают все, что пишут о них, обижаются, плачут, страдают. Они этим живут, у них обостренное восприятие жизни. И когда псевдожурналист приходит и говорит — это ***** (экскременты), что происходит с артистом? Есть в нашем городе такие журналисты, но есть и те, с кем можно вести диалог, кто учится и растет, например, Ирина Пермякова», — рассуждает Сергей Осинцев.