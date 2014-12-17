Тюменец задушил свою собутыльницу

Преступление было совершено ранним утром 13 декабря в квартире дома, расположенного на улице Новоселов. Мужчина распивал алкоголь с 42-летней потерпевшей, с которой познакомился две недели назад. В ходе распития алкоголя между хозяйкой квартиры и гостем произошла ссора.