Тюменец задушил свою собутыльницу

Преступление было совершено ранним утром 13 декабря в квартире дома, расположенного на улице Новоселов. Мужчина распивал алкоголь с 42-летней потерпевшей, с которой познакомился две недели назад. В ходе распития алкоголя между хозяйкой квартиры и гостем произошла ссора.
«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник ударил новую знакомую кулаком по голове. От полученного удара она упала на пол. После этого мужчина схватил лежащую женщину за шею и задушил ее», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.