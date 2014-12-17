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Курс доллара начал день с роста на пять рублей

17 декабря 2014, 11:50
Доллар США в первые минуты торговой сессии 17 декабря на Московской бирже вырос на 5 рублей, до 72,5 рубля. Одновременно евро прибавил 3,3 рубля, превысив отметку 88 рублей. Рост основных валютных котировок возобновился после предыдущего дня, когда волатильность на рынке привела к достижению долларом и евро рекордных значений.

Вечером 16 декабря после экстренного совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что правительство совместно с Банком России наметили набор мер для стабилизации положения. При этом он отметил, что введение ограничений по движению капиталов не планируется.

В ходе сессии 16 декабря доллар подскочил до 80 рублей, а евро достиг уровня в 100 рублей. Позднее большая часть этого роста была потеряна, однако иностранные валюты закончили день в плюсе.

15 декабря Банк России потратил на валютные интервенции около 2 миллиардов долларов. На следующий день в целях борьбы с ослаблением рубля регулятор поднял ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. По словам Улюкаева, это стоило бы сделать раньше, но в любом случае данный шаг должен дать результат.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

#Новости#Экономика#Курс валюты#Рубль#Ирина
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