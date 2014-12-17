Курс доллара начал день с роста на пять рублей

Вечером 16 декабря после экстренного совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что правительство совместно с Банком России наметили набор мер для стабилизации положения. При этом он отметил, что введение ограничений по движению капиталов не планируется.
В ходе сессии 16 декабря доллар подскочил до 80 рублей, а евро достиг уровня в 100 рублей. Позднее большая часть этого роста была потеряна, однако иностранные валюты закончили день в плюсе.
15 декабря Банк России потратил на валютные интервенции около 2 миллиардов долларов. На следующий день в целях борьбы с ослаблением рубля регулятор поднял ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. По словам Улюкаева, это стоило бы сделать раньше, но в любом случае данный шаг должен дать результат.
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»