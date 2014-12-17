Курс доллара начал день с роста на пять рублей

15 декабря Банк России потратил на валютные интервенции около 2 миллиардов долларов. На следующий день в целях борьбы с ослаблением рубля регулятор поднял ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. По словам Улюкаева, это стоило бы сделать раньше, но в любом случае данный шаг должен дать результат.