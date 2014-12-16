В двух авариях с общественным транспортом пострадали два тюменца

По предварительным данным, происшествие спровоцировал водитель легковушки, превысив безопасную скорость движения. После столкновения микроавтобус съехал в кювет, сообщили в областном ГИБДД. В результате ДТП ушибы получила 44-летняя пассажирка «маршрутки».
Примерно в это же время на 21 км автодороги Тюмень — Омск столкнулись Mercedes Sprinter и автобус Hyundai. По предварительным данным, водитель Mercedes нарушил очередность проезда.
В результате происшествия 26-летний мужчина, управлявший Mercedes, получил ушиб грудной клетки.