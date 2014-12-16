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В декабре установится плюсовая температура

16 декабря 2014, 13:03
В нашем городе установилась температура воздуха, не характерная для декабря. Сегодня, 16 декабря, за тюменскими окнами 4 градуса ниже нуля. Западный ветер дует со скоростью 3 м/с. В течение дня потеплеет до -2 градусов, однако вечером столбики термометров вновь покажут -4 градуса. В течение дня осадков не прогнозируется.
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Тюмень

По данным сайта NashGorod.ru, в среду, 17 декабря, в светлое время суток в воздухе установится температура -4 градуса при теплом юго-западном ветре скоростью 5 м/с. К вечеру похолодает до -7 градусов. Ветер станет еще более ласковым южным, его скорость составит 3 м/с. Весь день будет ясным и солнечным.

Температура воздуха в четверг, 18 декабря, будет стабильной. И днем, и вечером столбики термометров покажут 6 градусов ниже нуля. Легкий южный ветер подует со скоростью 5 м/с. День будет ясным, осадков не ожидается.

В пятницу, 19 декабря, также не будет холодно. Днем воздух прогреется до -4 градусов, скорость южного ветра составит 5 м/с. Вечером похолодает всего на один градус, к тому же, ветер ослабнет. В Тюмени будет солнечно и ясно.

По информации сайта GisMeteo.ru, суббота, 20 декабря, ожидается очень теплой. В светлое время суток столбики термометров покажут -2 градуса, а к вечеру в воздухе установится рекордная для конца декабря температура +1 градус. Ветер также будет теплым юго-западным, его скорость составит 5 м/с. Как это обычно бывает при теплой погоде, вечером пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 21 декабря, в Тюмени также будет очень тепло. Днем в воздухе установится температура -1 градус при юго-западном ветре скоростью 3 м/с. Ожидается небольшой снегопад. Вечером потеплеет до нуля градусов, ветер не изменит своего характера, а снегопад продолжится.

Фото: http://hallpic.ru

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