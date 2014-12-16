В декабре установится плюсовая температура

По информации сайта GisMeteo.ru, суббота, 20 декабря, ожидается очень теплой. В светлое время суток столбики термометров покажут -2 градуса, а к вечеру в воздухе установится рекордная для конца декабря температура +1 градус. Ветер также будет теплым юго-западным, его скорость составит 5 м/с. Как это обычно бывает при теплой погоде, вечером пройдет небольшой снег.