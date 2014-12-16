Курс евро превысил 100 рублей

Официальный курс евро, установленный Центробанком на 17 декабря, составляет 76,15 рубля, доллара — 61,15. Беспрецедентное падение рубля продолжается на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 17 процентов и дешевеющей нефти. На бирже ICE баррель марки Brent торгуется около отметки 58,84 доллара.
Отметим, 16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. Нынешнее повышение является шестым с начала года. 3 марта регулятор поднял ее с 5,5 до 7 процентов, 25 апреля — до 7,5 процента, 25 июля — до 8 процентов, 31 октября — до 9,5 процента, 11 декабря — до 10,5 процента. Регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на фоне резкого падения курса национальной валюты к доллару и евро. Американская валюта подорожала 15 декабря на 6,27 рубля (до 64,45 рубля), европейская — на 6,59 рубля (до 78,87).
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от резкого повышения ключевой ставки ЦБ на курс рубля не будет мгновенным и призвала всех учиться жить в новой реальности со слабым рублем. «Ослабление курса — это сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям. Мы действительно должны научиться жить в рублевой зоне, полагаться в большей степени на собственные источники финансирования», — отметила она.
Решение Центробанка было раскритиковано депутатом от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым. По его словам, повышение ключевой ставки до 17 процентов — безумие, поскольку оно замедлит падение рубля в краткосрочной перспективе и при этом не оставит шансов для развития российской экономики. Аналогичного мнения придерживается уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Поддержали ЦБ бывший руководитель российского Минфина Алексей Кудрин и финансовый омбудсмен России Павел Медведев.
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