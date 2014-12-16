Курс евро превысил 100 рублей

Отметим, 16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. Нынешнее повышение является шестым с начала года. 3 марта регулятор поднял ее с 5,5 до 7 процентов, 25 апреля — до 7,5 процента, 25 июля — до 8 процентов, 31 октября — до 9,5 процента, 11 декабря — до 10,5 процента. Регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на фоне резкого падения курса национальной валюты к доллару и евро. Американская валюта подорожала 15 декабря на 6,27 рубля (до 64,45 рубля), европейская — на 6,59 рубля (до 78,87).