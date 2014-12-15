Пожилой пьяный водитель устроил аварию под Заводоуковском

В результате происшествия 29-летняя водительница Honda и двое пассажиров, 56-летний мужчина и 55-летняя женщина, получили травмы головы, у мужчины также перелом руки. 60-летний водитель Ford не пострадал.
Вечером на 94 км этой же автодороги, в окрестностях Заводоуковска, столкнулись грузовой автомобиль Scania и Daewoo Matiz. По предварительным данным, происшествие спровоцировал водитель «фуры», выехавший на полосу встречного движения.
В результате происшествия 44-летняя женщина, управлявшая малолитражкой, получила травмы головы, грудной клетки и переломы конечностей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.