Пожилой пьяный водитель устроил аварию под Заводоуковском

В третьем часу дня в субботу, 13 декабря, на 108 км автодороги Тюмень — Омск в окрестностях Заводоуковска столкнулись автомобили Ford Focus и Honda Fit. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford находился в нетрезвом состоянии и не выдержал дистанцию.

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