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Пожилой пьяный водитель устроил аварию под Заводоуковском

15 декабря 2014, 13:03
В третьем часу дня в субботу, 13 декабря, на 108 км автодороги Тюмень — Омск в окрестностях Заводоуковска столкнулись автомобили Ford Focus и Honda Fit. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford находился в нетрезвом состоянии и не выдержал дистанцию.

В результате происшествия 29-летняя водительница Honda и двое пассажиров, 56-летний мужчина и 55-летняя женщина, получили травмы головы, у мужчины также перелом руки. 60-летний водитель Ford не пострадал.

Вечером на 94 км этой же автодороги, в окрестностях Заводоуковска, столкнулись грузовой автомобиль Scania и Daewoo Matiz. По предварительным данным, происшествие спровоцировал водитель «фуры», выехавший на полосу встречного движения.

В результате происшествия 44-летняя женщина, управлявшая малолитражкой, получила травмы головы, грудной клетки и переломы конечностей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

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